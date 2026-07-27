‘Santo Cristo, eres nuestro Rey’; acuden cientos de saltillenses al traslado de la sagrada imagen a la Catedral

Con una de las expresiones de fe más significativas para la comunidad católica de la región, este lunes se realizó el tradicional descenso de la imagen del Santo Cristo de la Capilla, que fue trasladada al altar mayor de la Catedral de Santiago, en Saltillo, donde permanecerá durante el novenario previo a la fiesta patronal del próximo 6 de agosto. Desde las primeras horas del día, cientos de personas acudieron al templo para participar en la misa solemne y presenciar el momento en que la venerada imagen quedó al alcance de los creyentes, quienes aprovecharon la ocasión para agradecer favores recibidos, elevar plegarias y renovar su fe.

TRADICIÓN QUE SE RENUEVA CADA AÑO La imagen fue descendida alrededor de las 11:00 horas y permaneció expuesta para su veneración hasta las 19:00 horas, permitiendo el paso de miles de devotos antes de ser colocada en el altar principal de la Catedral, donde permanecerá durante las celebraciones del novenario.

De acuerdo con la tradición, el Santo Cristo de la Capilla, considerado el principal símbolo religioso de Saltillo, llegó a la ciudad hace más de cuatro siglos procedente de Xalapa, Veracruz, gracias al comerciante Santos Rojo, convirtiéndose con el paso del tiempo en el centro de una de las manifestaciones de fe más importantes del noreste del País. El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, explicó que el traslado al altar mayor responde a la necesidad de contar con un espacio más amplio para recibir a los miles de peregrinos que participan en estas celebraciones. Asimismo, invitó a la comunidad católica a vivir este tiempo como una oportunidad de renovación espiritual y recordó que el lema del Novenario 2026 será “Santo Cristo, tú eres nuestro rey”, inspirado en la conmemoración del centenario de la resistencia cristera.

ESPERAN GRAN AFLUENCIA DE PEREGRINOS Las actividades religiosas se desarrollarán del 28 de julio al 5 de agosto, periodo durante el cual habrá misas cada hora, desde las 05:30 hasta las 20:00 horas, además del rezo diario del Rosario, Hora Santa, confesiones y peregrinaciones mediante las cuales los fieles podrán obtener indulgencias.

El Obispo informó que se espera una importante asistencia durante los próximos días, por lo que la Diócesis de Saltillo dispuso 170 mil hostias para atender la participación de los creyentes en las celebraciones litúrgicas.