‘Santo Cristo, eres nuestro Rey’; acuden cientos de saltillenses al traslado de la sagrada imagen a la Catedral

‘Santo Cristo, eres nuestro Rey’; acuden cientos de saltillenses al traslado de la sagrada imagen a la Catedral

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Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

Este martes dará inicio el novenario rumbo a la fiesta patronal del 6 de agosto

Saltillo
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Con una de las expresiones de fe más significativas para la comunidad católica de la región, este lunes se realizó el tradicional descenso de la imagen del Santo Cristo de la Capilla, que fue trasladada al altar mayor de la Catedral de Santiago, en Saltillo, donde permanecerá durante el novenario previo a la fiesta patronal del próximo 6 de agosto.

Desde las primeras horas del día, cientos de personas acudieron al templo para participar en la misa solemne y presenciar el momento en que la venerada imagen quedó al alcance de los creyentes, quienes aprovecharon la ocasión para agradecer favores recibidos, elevar plegarias y renovar su fe.

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TRADICIÓN QUE SE RENUEVA CADA AÑO

La imagen fue descendida alrededor de las 11:00 horas y permaneció expuesta para su veneración hasta las 19:00 horas, permitiendo el paso de miles de devotos antes de ser colocada en el altar principal de la Catedral, donde permanecerá durante las celebraciones del novenario.

$!El Santo Cristo fue trasladado a la Catedral de Saltillo, donde permanecerá hasta el 6 de agosto.
El Santo Cristo fue trasladado a la Catedral de Saltillo, donde permanecerá hasta el 6 de agosto. OMAR SAUCEDO

De acuerdo con la tradición, el Santo Cristo de la Capilla, considerado el principal símbolo religioso de Saltillo, llegó a la ciudad hace más de cuatro siglos procedente de Xalapa, Veracruz, gracias al comerciante Santos Rojo, convirtiéndose con el paso del tiempo en el centro de una de las manifestaciones de fe más importantes del noreste del País.

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, explicó que el traslado al altar mayor responde a la necesidad de contar con un espacio más amplio para recibir a los miles de peregrinos que participan en estas celebraciones.

Asimismo, invitó a la comunidad católica a vivir este tiempo como una oportunidad de renovación espiritual y recordó que el lema del Novenario 2026 será “Santo Cristo, tú eres nuestro rey”, inspirado en la conmemoración del centenario de la resistencia cristera.

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”Santo Cristo, tú eres nuestro rey”, es el lema de este año del Novenario. OMAR SAUCEDO

ESPERAN GRAN AFLUENCIA DE PEREGRINOS

Las actividades religiosas se desarrollarán del 28 de julio al 5 de agosto, periodo durante el cual habrá misas cada hora, desde las 05:30 hasta las 20:00 horas, además del rezo diario del Rosario, Hora Santa, confesiones y peregrinaciones mediante las cuales los fieles podrán obtener indulgencias.

$!Cientos de creyentes acudieron a la Catedral de Santiago para presenciar el tradicional descenso del Santo Cristo de la Capilla y participar en su veneración.
Cientos de creyentes acudieron a la Catedral de Santiago para presenciar el tradicional descenso del Santo Cristo de la Capilla y participar en su veneración. CORTESÍA

El Obispo informó que se espera una importante asistencia durante los próximos días, por lo que la Diócesis de Saltillo dispuso 170 mil hostias para atender la participación de los creyentes en las celebraciones litúrgicas.

$!La Catedral lució abarrotada de católicos.
La Catedral lució abarrotada de católicos. CORTESÍA

Familias completas, adultos mayores y peregrinos provenientes de distintos municipios acudieron a la Catedral para participar en esta jornada, considerada uno de los momentos más emotivos de las festividades patronales de Saltillo.

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