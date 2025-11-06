Saltillo: evita choque y termina impactado contra un poste
A pesar del fuerte impacto, el conductor resultó ileso
Contra un poste de concreto terminó estrellándose una camioneta la mañana de este jueves sobre Paseo de la Reforma, al oriente de Saltillo, luego de que presuntamente un vehículo se le cerró al conductor.
Minutos antes de las 9:00 horas se registró el accidente, donde se presentó personal de la Policía Auxiliar, quienes esperaron a los elementos de la Policía Municipal de Tránsito para que tomaran conocimiento de los hechos.
El conductor de la camioneta Nissan Frontier informó que, al circular sobre Paseo de la Reforma, un vehículo —del cual no alcanzó a ver las características— cambió de carril sin precaución y le cerró el paso.
Al girar el volante para evitar el impacto, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra el poste, evitando así chocar con unos locales comerciales.
El conductor resultó ileso, pero fue acreedor a algunas multas debido al accidente, además del pago de los daños ocasionados y de las maniobras de la grúa para trasladar el vehículo al corralón mientras se cubren los costos correspondientes.