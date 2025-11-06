Saltillo: evita choque y termina impactado contra un poste

Contra un poste de concreto terminó estrellándose una camioneta la mañana de este jueves sobre Paseo de la Reforma, al oriente de Saltillo, luego de que presuntamente un vehículo se le cerró al conductor.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Saltillo lanza campaña del diezmo con meta de 8 millones de pesos

Minutos antes de las 9:00 horas se registró el accidente, donde se presentó personal de la Policía Auxiliar, quienes esperaron a los elementos de la Policía Municipal de Tránsito para que tomaran conocimiento de los hechos.