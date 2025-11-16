Saltillo: fallecen dos mujeres en fatal accidente automovilístico; tres personas más en estado crítico

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Saltillo: fallecen dos mujeres en fatal accidente automovilístico; tres personas más en estado crítico
    Personal de la Fiscalía realiza las diligencias y el levantamiento de indicios en la zona donde el automóvil quedó completamente destrozado. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La conductora perdió el control al intentar incorporarse a la lateral del periférico, lo que provocó que el vehículo subiera al camellón y se estrellara de frente contra la base metálica

Dos mujeres sin vida y tres personas lesionadas de gravedad fue el saldo de un aparatoso percance vehicular registrado a la altura de la colonia Valle Dorado, al sur de Salillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, cuando la conductora de un automóvil Volkswagen Jetta circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, de poniente a oriente, en compañía de un hombre y tres mujeres.

$!Bomberos utilizan las quijadas de la vida para extraer a la conductora y a dos acompañantes atrapados entre los asientos.
Bomberos utilizan las quijadas de la vida para extraer a la conductora y a dos acompañantes atrapados entre los asientos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Metros antes del deprimido ubicado frente a una plaza comercial, en la colonia Valle Dorado, la mujer intentó incorporarse a la lateral; sin embargo, al conducir a presunto exceso de velocidad, perdió el control del volante, subió al camellón y terminó impactándose de manera frontal contra la base lateral de un señalamiento bandera.

$!Policías municipales abanderan la zona del percance mientras cuerpos de emergencia atienden a los lesionados en el acceso al deprimido.
Policías municipales abanderan la zona del percance mientras cuerpos de emergencia atienden a los lesionados en el acceso al deprimido. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo giró 180 grados, quedando atravesado en la entrada del deprimido y a punto de invadir los carriles contrarios.

$!Elementos de rescate trabajan entre los restos del vehículo para liberar a los tripulantes que quedaron prensados tras el fuerte impacto.
Elementos de rescate trabajan entre los restos del vehículo para liberar a los tripulantes que quedaron prensados tras el fuerte impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos detuvieron su marcha y llamaron al 911 para solicitar apoyo. Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y abanderaron la circulación. Al revisar el interior del vehículo, encontraron a dos mujeres que viajaban del lado derecho sin signos vitales.

$!Paramédicos de Cruz Roja brindan atención inmediata a los sobrevivientes antes de su traslado al Hospital General.
Paramédicos de Cruz Roja brindan atención inmediata a los sobrevivientes antes de su traslado al Hospital General. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados; sin embargo, poco pudieron hacer por las dos jóvenes, quienes perdieron la vida casi de manera instantánea. Fueron identificadas como Adasa Abigail, de aproximadamente 25 años, y Laura Eugenia, de 37.

$!Peritos de la Fiscalía documentan la escena mientras el vehículo permanece destrozado a mitad de la vía.
Peritos de la Fiscalía documentan la escena mientras el vehículo permanece destrozado a mitad de la vía. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El Cuerpo de Bomberos acudió al sitio, ya que la conductora quedó atrapada, al igual que una mujer y un hombre que viajaban en la parte trasera. Con apoyo de las quijadas de la vida, los rescatistas lograron extraer a los tripulantes y trasladarlos en tres ambulancias a las instalaciones del Hospital General, donde se reportan con pronóstico reservado.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el peritaje de la escena. Una vez concluidos los trabajos, se ordenó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley.

