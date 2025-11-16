Saltillo: fallecen dos mujeres en fatal accidente automovilístico; tres personas más en estado crítico

Dos mujeres sin vida y tres personas lesionadas de gravedad fue el saldo de un aparatoso percance vehicular registrado a la altura de la colonia Valle Dorado, al sur de Salillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, cuando la conductora de un automóvil Volkswagen Jetta circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, de poniente a oriente, en compañía de un hombre y tres mujeres. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: le disparan con arma de postas en riña y fallece en el hospital; responsable es detenido

Metros antes del deprimido ubicado frente a una plaza comercial, en la colonia Valle Dorado, la mujer intentó incorporarse a la lateral; sin embargo, al conducir a presunto exceso de velocidad, perdió el control del volante, subió al camellón y terminó impactándose de manera frontal contra la base lateral de un señalamiento bandera.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo giró 180 grados, quedando atravesado en la entrada del deprimido y a punto de invadir los carriles contrarios.

Testigos detuvieron su marcha y llamaron al 911 para solicitar apoyo. Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y abanderaron la circulación. Al revisar el interior del vehículo, encontraron a dos mujeres que viajaban del lado derecho sin signos vitales.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados; sin embargo, poco pudieron hacer por las dos jóvenes, quienes perdieron la vida casi de manera instantánea. Fueron identificadas como Adasa Abigail, de aproximadamente 25 años, y Laura Eugenia, de 37.