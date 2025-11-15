Saltillo: le disparan con arma de postas en riña y fallece en el hospital; responsable es detenido

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, alrededor de las 15:00 horas se recibió el reporte del fallecimiento de un hombre en el Hospital Universitario de Saltillo, luego de que ingresara herido al área de urgencias y perdiera la vida minutos después.

Según las primeras investigaciones, la víctima laboraba en una obra ubicada en la colonia Puerto de la Virgen, al poniente la ciudad. Durante su jornada habría sostenido una discusión con un compañero de trabajo, la cual escaló hasta que este último presuntamente le disparó con un arma de postas.

Tras la agresión, otros trabajadores trasladaron al hombre en un vehículo particular al Hospital Universitario, donde finalmente murió. Las autoridades señalaron que el probable responsable fue identificado desde los primeros momentos y se emprendieron las acciones necesarias para localizarlo, hecho que se realizó horas más tarde.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) logró la detención del presunto responsable del homicidio en la colonia Puerto de la Virgen.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron el arma de postas que habría sido utilizada en la agresión, la cual fue puesta a disposición de las instancias correspondientes. La captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Municipal de Saltillo y la Policía Estatal de Coahuila, que coordinaron esfuerzos para ubicar e intervenir al señalado.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa exacta del fallecimiento. La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.