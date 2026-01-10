Saltillo: familia de Emiliano Aldaco organiza rifa para costear operación cerebral

T E PUEDE INTERESAR: Saltillo: mujer intenta quitarse la vida con medicamentos; se niega a ser trasladada a un hospital

El llamado tiene como objetivo recaudar recursos para que Emiliano pueda someterse a una craneoplastía, procedimiento necesario dentro de su proceso de recuperación.

A través de sus redes sociales, el club de futbol americano, Cargadores de Saltillo, solicitó el apoyo de la ciudadanía para respaldar a la familia de Emiliano Aldaco, joven que resultó gravemente herido en la cabeza durante una riña ocurrida la madrugada del 27 de julio de 2025 en la colonia Omega.

La publicación fue acompañada por una fotografía en la que el joven aparece de pie junto a sus padres, como muestra de su evolución tras los meses de atención médica.

Su familia organizó una rifa cuyo premio es un terreno rústico de 10 por 20 metros, ubicado al poniente de Saltillo, a aproximadamente 1.5 kilómetros de la colonia Las Margaritas, con un valor estimado de 85 mil pesos.

El costo del boleto es de 500 pesos e incluye dos números, y las personas interesadas pueden consultar la disponibilidad a los teléfonos 844 893 19 63 y 844 204 34 66.

La rifa se llevará a cabo el próximo 27 de enero, luego de que fuera reprogramada, ya que inicialmente estaba prevista para el 31 de diciembre, pero no se logró completar el tiraje de boletos necesario para realizarla en esa fecha.

Tras los hechos, Emiliano permaneció internado en estado grave y fue dado de alta en septiembre. Desde entonces, su familia ha recorrido un proceso prolongado de tratamientos médicos y cirugías, con el objetivo de que el joven continúe con su recuperación.