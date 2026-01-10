Saltillo: mujer intenta quitarse la vida con medicamentos; se niega a ser trasladada a un hospital
Pese a la recomendación médica, se negó a ser trasladada a un hospital y quedó bajo resguardo de vecinas y autoridades en espera de un familiar
Una mujer de 57 años de edad fue atendida por una intoxicación derivada de la ingesta de medicamentos, la tarde de este sábado, en un domicilio ubicado en la Zona Centro de Saltillo. La mujer se negó a ser trasladada a un hospital y vecinas permanecieron con ella en el lugar hasta el arribo de un familiar.
Se trata de Belladelaida “N”, quien presuntamente habría ingerido aproximadamente 45 tabletas de clonazepam y 20 de trazodona alrededor de la medianoche.
Al momento de la valoración médica, se indicó que habían transcurrido más de 12 horas desde la ingesta, por lo que los medicamentos ya habían sido absorbidos por el organismo. Aun así, se le informó que era necesario su traslado a un hospital para recibir atención especializada.
La paciente manifestó encontrarse deprimida por problemas familiares y negó padecer enfermedades previas. Pese a la recomendación médica, se negó a ser llevada a un nosocomio.
Vecinos señalaron que la mujer cuenta con familiares en Texas y Nuevo León. Fue este último contacto el que lograron localizar, quien informó que acudiría al domicilio ubicado en la calle Rayón para conocer su estado de salud.
En el lugar permanecieron dos vecinas y autoridades municipales, quienes acompañaron a la mujer y señalaron que se encargarían de mantenerla consciente hasta la llegada de su familiar, quien sería el responsable de trasladarla al hospital para su atención correspondiente.