Saltillo: mujer intenta quitarse la vida con medicamentos; se niega a ser trasladada a un hospital

Una mujer de 57 años de edad fue atendida por una intoxicación derivada de la ingesta de medicamentos, la tarde de este sábado, en un domicilio ubicado en la Zona Centro de Saltillo. La mujer se negó a ser trasladada a un hospital y vecinas permanecieron con ella en el lugar hasta el arribo de un familiar.

Se trata de Belladelaida “N”, quien presuntamente habría ingerido aproximadamente 45 tabletas de clonazepam y 20 de trazodona alrededor de la medianoche.

Al momento de la valoración médica, se indicó que habían transcurrido más de 12 horas desde la ingesta, por lo que los medicamentos ya habían sido absorbidos por el organismo. Aun así, se le informó que era necesario su traslado a un hospital para recibir atención especializada.