Sigue en avance Expo Coahuila: otorgan nuevo contrato por 12 mdp para demoliciones

Ayer miércoles, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) resolvió una nueva licitación para el recinto ferial/de convenciones/espectáculos en Saltillo, destinada a realizar demoliciones.

La licitación fue adjudicada a Constructora Casteldefels S.A. de C.V., que presentó la propuesta más baja por 12 millones 455 mil 358 pesos.

También participaron Constructora Salas López S.A. de C.V., con 12 millones 525 mil pesos, y Jorge Armando Coronado Pérez, con 15 millones 576 mil pesos.

De acuerdo con el acta de fallo, el contrato se firmará este jueves en las instalaciones de la SIDUM, y la empresa deberá iniciar los trabajos el 12 de diciembre, con fecha de culminación prevista para el 9 de junio.

Esta es la tercera licitación que gana Constructora Casteldefels para el mismo proyecto del recinto ferial. En agosto obtuvo un contrato por 3 millones 283 mil pesos para la realización del proyecto ejecutivo, y en septiembre otra por 11 millones 607 mil pesos para la “Etapa de demoliciones y canalizaciones en área de corredor principal”.

En septiembre, la dependencia también realizó una licitación para la “Etapa Main Street, acceso asfáltico y andadores estampados, agua potable y drenaje sanitario”, adjudicada a Maquinaria y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. por 11 millones 251 mil pesos.

En octubre, la SIDUM otorgó un contrato por 5 millones 690 mil pesos a Constructora Salas López S.A. de C.V. para la remodelación de los baños norte del recinto ferial mediante un proceso de “invitación a cuando menos tres personas”.

CAMBIO A EXPO COAHUILA

El recinto ferial, que hasta ahora ha albergado la Feria de Saltillo y el Rodeo Saltillo, cambiará de nombre y concepto a Expo Coahuila.

El pasado jueves 16 de octubre, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció el proyecto, que incluirá un fórum con capacidad para entre 6 mil y 12 mil espectadores, dependiendo de su acomodo.

Se busca que sea “un espacio de primer mundo para llevar a cabo conciertos, convenciones y exposiciones nacionales e internacionales”.

Además del fórum para conciertos, incluirá otros espacios como un Distrito Vaquero, una Plaza de las Estrellas, un Wine Garden Food Court y mantendrá la velaria del Teatro del Pueblo.