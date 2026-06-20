Saltillo: Flamazo y fuego causan movilización en la Universidad Pueblo

Lo que se había reportado como una explosión, fue por fortuna solo un flamazo en el interior de un domicilio de la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, la tarde de este sábado, lo que movilizó a las autoridades y cuerpos de emergencia en el lugar.

Cerca de las 12 del mediodía, varias llamadas al número de emergencias 911 se comenzaron a recibir, informando de una explosión e incendio en la casa marcado con el número 490 de la calle Antonio Ortiz Mena.