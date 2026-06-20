Saltillo: Flamazo y fuego causan movilización en la Universidad Pueblo

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    Saltillo: Flamazo y fuego causan movilización en la Universidad Pueblo
    El flamazo ocurrió tras una fuga de gas de un tanque de 10 kilos. ULISES MARTÍNEZ

Inicialmente se había reportado una explosión

Lo que se había reportado como una explosión, fue por fortuna solo un flamazo en el interior de un domicilio de la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, la tarde de este sábado, lo que movilizó a las autoridades y cuerpos de emergencia en el lugar.

Cerca de las 12 del mediodía, varias llamadas al número de emergencias 911 se comenzaron a recibir, informando de una explosión e incendio en la casa marcado con el número 490 de la calle Antonio Ortiz Mena.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lluvias-intensas-golpean-saltillo-reportan-encharcamientos-y-cortes-de-circulacion-MF21534282

Elementos de Bomberos de la estación ubicada en la colonia Morelos arribaron e ingresaron a un cuarto habilitado como vivienda y comenzando las labores para controlar el fuego que se había presentado.

$!Elementos del cuerpo de bomberos acudieron a la llamada de emergencia.
Elementos del cuerpo de bomberos acudieron a la llamada de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

De la vivienda se extrajeron 2 tanques de gas, uno de ellos de 10 kilogramos, que aparentemente era el que presentaba una fuga, de acuerdo con los primeros reportes, esto fue lo que pudo haber provocado el flamazo.

$!Por fortona, no se reportaron personas lesionadas.
Por fortona, no se reportaron personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y tomaron conocimiento de lo ocurrido, por fortuna el incendio dejó únicamente daños materiales en objetos acumulados dentro del inmueble, sin personas lesionadas.

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