Saltillo: refuerzan señalización en Avenida Universidad para mejorar la movilidad

El alcalde Javier Díaz González instruyó trabajos de delimitación de carriles en la recién rehabilitada Avenida Universidad, como parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas. Las labores consistieron en la aplicación de pintura amarilla y blanca para el trazado de líneas continuas y discontinuas, así como la delimitación de carriles y zonas de cruce, utilizando materiales de alta durabilidad y visibilidad, diseñados para soportar el tránsito constante.

Estas acciones, realizadas por personal del programa “Aquí Andamos” y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza e Isidro López Zertuche. El alcalde destacó que estos trabajos complementan la rehabilitación del pavimento en esta importante vialidad, lo que permite consolidar una circulación más ordenada, segura y funcional para miles de usuarios. De manera paralela, el Gobierno Municipal intensificó labores de mejoramiento urbano en el Centro Histórico, con la eliminación de grafiti y pintas no autorizadas en la Plaza Juárez, en el perímetro de las calles Benito Juárez, Matamoros y José María Arteaga. Asimismo, en atención a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron trabajos de limpieza profunda, deshierbe y retiro de escombro en áreas verdes ubicadas detrás de la Secundaria Técnica No. 80, en la colonia Vista Hermosa.

Estas acciones también se extendieron a otros sectores de la ciudad, como el fraccionamiento Puerta del Sol, la colonia Los Arcos —en calles como Arco Romano, Arco Inglés, Arco Mexicano y Arco Mediterráneo—, así como en la colonia Nueva Tlaxcala, entre Baltazar Acolt y Francisco Tlatl, entre otros puntos. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la movilidad y ofrecer espacios públicos dignos para la ciudadanía.

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