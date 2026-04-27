Saltillo: refuerzan señalización en Avenida Universidad para mejorar la movilidad

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Saltillo: refuerzan señalización en Avenida Universidad para mejorar la movilidad
    Los trabajos se realizaron entre los bulevares Venustiano Carranza e Isidro López Zertuche. CORTESÍA

Las acciones buscan reforzar la seguridad de peatones y automovilistas

El alcalde Javier Díaz González instruyó trabajos de delimitación de carriles en la recién rehabilitada Avenida Universidad, como parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Las labores consistieron en la aplicación de pintura amarilla y blanca para el trazado de líneas continuas y discontinuas, así como la delimitación de carriles y zonas de cruce, utilizando materiales de alta durabilidad y visibilidad, diseñados para soportar el tránsito constante.

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Estas acciones, realizadas por personal del programa “Aquí Andamos” y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza e Isidro López Zertuche.

El alcalde destacó que estos trabajos complementan la rehabilitación del pavimento en esta importante vialidad, lo que permite consolidar una circulación más ordenada, segura y funcional para miles de usuarios.

De manera paralela, el Gobierno Municipal intensificó labores de mejoramiento urbano en el Centro Histórico, con la eliminación de grafiti y pintas no autorizadas en la Plaza Juárez, en el perímetro de las calles Benito Juárez, Matamoros y José María Arteaga.

Asimismo, en atención a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron trabajos de limpieza profunda, deshierbe y retiro de escombro en áreas verdes ubicadas detrás de la Secundaria Técnica No. 80, en la colonia Vista Hermosa.

$!Las labores complementan la rehabilitación reciente del pavimento.
Las labores complementan la rehabilitación reciente del pavimento. CORTESÍA

Estas acciones también se extendieron a otros sectores de la ciudad, como el fraccionamiento Puerta del Sol, la colonia Los Arcos —en calles como Arco Romano, Arco Inglés, Arco Mexicano y Arco Mediterráneo—, así como en la colonia Nueva Tlaxcala, entre Baltazar Acolt y Francisco Tlatl, entre otros puntos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la movilidad y ofrecer espacios públicos dignos para la ciudadanía.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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