Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Saltillo fortalece infraestructura educativa con nueva techumbre en primaria de la colonia Bellavista
    El alcalde Javier Díaz González supervisa el inicio de la construcción de la techumbre en la Escuela Primaria General Andrés S. Viesca, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Autoridades municipales y educativas, junto con estudiantes y padres de familia, presenciaron el arranque de la obra que fortalecerá la infraestructura de la primaria General Andrés S. Viesca

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó los honores a la bandera y puso en marcha la construcción de una techumbre en la Escuela Primaria General Andrés S. Viesca, ubicada en la colonia Bellavista, reafirmando el compromiso de su administración con la educación en todos los niveles, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!El alcalde Javier Díaz González enfatizó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene firme el compromiso de mejorar la educación en todos los niveles en Saltillo.
El alcalde Javier Díaz González enfatizó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene firme el compromiso de mejorar la educación en todos los niveles en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Díaz González destacó que desde el inicio de su gobierno ha sido constante visitar planteles educativos en distintos sectores de la ciudad para beneficiar a estudiantes y promover proyectos que mejoren su infraestructura y calidad de vida.

Tanto el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como nosotros, trabajamos para que la niñez y la juventud sigan preparándose con programas, proyectos, obras y acciones que fortalecen la educación en Saltillo”, señaló el Alcalde.

$!La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, reconoció el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para generar resultados tangibles en beneficio de las niñas y niños de la escuela.
La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, reconoció el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para generar resultados tangibles en beneficio de las niñas y niños de la escuela. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, Javier Díaz agradeció a la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, por llevar el programa “Amor en Movimiento” a esta escuela, ofreciendo consultas odontológicas, de optometría y audiometría, así como aparatos y procedimientos de manera gratuita.

$!Franco Elías Vega López, estudiante beneficiado, destacó que la techumbre permitirá realizar actividades escolares en mejores condiciones y espacios más seguros.
Franco Elías Vega López, estudiante beneficiado, destacó que la techumbre permitirá realizar actividades escolares en mejores condiciones y espacios más seguros. FOTO: CORTESÍA

El director de Desarrollo Social del municipio, Ernesto Siller Torres, informó que la techumbre tendrá una inversión de 2.7 millones de pesos y un tiempo de ejecución aproximado de dos meses, representando un avance importante para la comunidad escolar.

La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, reconoció el trabajo del alcalde, destacando que la colaboración entre sociedad y gobierno genera resultados tangibles en beneficio de las niñas y niños.

$!Saltillo fortalece infraestructura educativa con nueva techumbre en primaria de la colonia Bellavista

En representación de los estudiantes, Franco Elías Vega López expresó su gratitud, señalando que la nueva techumbre les permitirá desarrollar sus actividades escolares en mejores condiciones.

El evento contó con la presencia del diputado local Álvaro Moreira Valdés, el regidor Ricardo Treviño Salinas, el subsecretario de Educación Básica Hugo Lozano Sánchez, así como docentes, estudiantes y padres de familia.

