$!Saltillo fortalece infraestructura educativa con nueva techumbre en primaria de la colonia Bellavista

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó los honores a la bandera y puso en marcha la construcción de una techumbre en la Escuela Primaria General Andrés S. Viesca, ubicada en la colonia Bellavista, reafirmando el compromiso de su administración con la educación en todos los niveles, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Díaz González destacó que desde el inicio de su gobierno ha sido constante visitar planteles educativos en distintos sectores de la ciudad para beneficiar a estudiantes y promover proyectos que mejoren su infraestructura y calidad de vida. “Tanto el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como nosotros, trabajamos para que la niñez y la juventud sigan preparándose con programas, proyectos, obras y acciones que fortalecen la educación en Saltillo”, señaló el Alcalde.

Durante el evento, Javier Díaz agradeció a la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, por llevar el programa “Amor en Movimiento” a esta escuela, ofreciendo consultas odontológicas, de optometría y audiometría, así como aparatos y procedimientos de manera gratuita.

El director de Desarrollo Social del municipio, Ernesto Siller Torres, informó que la techumbre tendrá una inversión de 2.7 millones de pesos y un tiempo de ejecución aproximado de dos meses, representando un avance importante para la comunidad escolar. La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, reconoció el trabajo del alcalde, destacando que la colaboración entre sociedad y gobierno genera resultados tangibles en beneficio de las niñas y niños.