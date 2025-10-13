Saltillo repara más de 48 mil 500 baches en calles de la ciudad con programa ‘Aquí Andamos’

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Saltillo repara más de 48 mil 500 baches en calles de la ciudad con programa ‘Aquí Andamos’
    El alcalde Javier Díaz González supervisó los trabajos de bacheo en la colonia Anáhuac como parte del programa “Aquí Andamos”, que ha atendido más de 48 mil baches en la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz supervisó los trabajos del programa “Aquí Andamos” en la colonia Anáhuac, destacando que se han reparado más de 48 mil 500 baches

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a la colonia Anáhuac para supervisar los trabajos de bacheo que se realizan como parte del programa municipal “Aquí Andamos”, con el que se busca mejorar la seguridad y eficiencia de las vialidades de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Recibe Saltillo la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025

Durante su recorrido, Díaz González informó que hasta el momento se han reparado más de 48 mil 500 baches en distintos sectores de Saltillo, lo que representa aproximadamente 64 mil metros cuadrados de superficie atendida gracias al trabajo de las cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

$!Las cuadrillas municipales continúan aplicando pintura amarilla y blanca en bulevares y avenidas de Saltillo, reforzando la seguridad vial y el orden en la circulación.
Las cuadrillas municipales continúan aplicando pintura amarilla y blanca en bulevares y avenidas de Saltillo, reforzando la seguridad vial y el orden en la circulación. FOTO: CORTESÍA

“El programa inició desde los primeros días de mi gobierno y seguimos trabajando todos los días con varias cuadrillas, además de realizar sellado de grietas, con el propósito de mejorar las condiciones de nuestras vialidades para beneficio de toda la población”, afirmó el Alcalde.

En la colonia Anáhuac, el Edil escuchó las solicitudes y preocupaciones de los vecinos, asegurando que serán atendidas por las dependencias municipales correspondientes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes habitan la zona.

Díaz González también destacó que, debido a los daños provocados por las lluvias en las calles de la ciudad, se reforzaron las labores de bacheo con la adquisición de camiones, herramientas, material y equipo necesario para las cuadrillas.

$!Programa “Aquí Andamos” mejora seguridad y tránsito en colonias de Saltillo.
Programa “Aquí Andamos” mejora seguridad y tránsito en colonias de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a colaborar reportando baches a través del número de WhatsApp de Saltillo Fácil: 844-160-08-08.

Además del bacheo, el programa “Aquí Andamos” contempla la aplicación de pintura en camellones y carriles de circulación de bulevares y avenidas.

En lo que va del año, se han aplicado 244 mil 300 metros lineales de pintura amarilla y 131 mil 350 metros lineales de pintura blanca, contribuyendo a mejorar la visibilidad y seguridad vial.

Temas


Baches
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha