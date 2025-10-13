Saltillo repara más de 48 mil 500 baches en calles de la ciudad con programa ‘Aquí Andamos’

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a la colonia Anáhuac para supervisar los trabajos de bacheo que se realizan como parte del programa municipal “Aquí Andamos”, con el que se busca mejorar la seguridad y eficiencia de las vialidades de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Recibe Saltillo la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025 Durante su recorrido, Díaz González informó que hasta el momento se han reparado más de 48 mil 500 baches en distintos sectores de Saltillo, lo que representa aproximadamente 64 mil metros cuadrados de superficie atendida gracias al trabajo de las cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

“El programa inició desde los primeros días de mi gobierno y seguimos trabajando todos los días con varias cuadrillas, además de realizar sellado de grietas, con el propósito de mejorar las condiciones de nuestras vialidades para beneficio de toda la población”, afirmó el Alcalde. En la colonia Anáhuac, el Edil escuchó las solicitudes y preocupaciones de los vecinos, asegurando que serán atendidas por las dependencias municipales correspondientes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes habitan la zona. Díaz González también destacó que, debido a los daños provocados por las lluvias en las calles de la ciudad, se reforzaron las labores de bacheo con la adquisición de camiones, herramientas, material y equipo necesario para las cuadrillas.