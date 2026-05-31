$!Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de mayo de 2026

Durante mayo, Saltillo fue escenario de una intensa actividad social, cultural, deportiva y comunitaria que reflejó la diversidad y dinamismo de la región. Desde reconocimientos académicos y homenajes musicales, hasta competencias deportivas, festivales gastronómicos y expresiones artísticas, la ciudad reunió a miles de participantes y espectadores.

Entre los acontecimientos destacados estuvieron el concierto homenaje a Juan Gabriel, el recital del pianista Alejandro Reyes-Valdés, la Expo Disidencias en Resistencia y el taller impartido por el escultor David Zibrón. También sobresalieron eventos masivos como el Otakufest, el Festival del Cabrito y los conciertos de El Duelo y La Casetera.