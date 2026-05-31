Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de mayo de 2026
El mes deja una amplia muestra de la vida social, cultural y deportiva de la capital coahuilense
Durante mayo, Saltillo fue escenario de una intensa actividad social, cultural, deportiva y comunitaria que reflejó la diversidad y dinamismo de la región. Desde reconocimientos académicos y homenajes musicales, hasta competencias deportivas, festivales gastronómicos y expresiones artísticas, la ciudad reunió a miles de participantes y espectadores.
Entre los acontecimientos destacados estuvieron el concierto homenaje a Juan Gabriel, el recital del pianista Alejandro Reyes-Valdés, la Expo Disidencias en Resistencia y el taller impartido por el escultor David Zibrón. También sobresalieron eventos masivos como el Otakufest, el Festival del Cabrito y los conciertos de El Duelo y La Casetera.
En el ámbito deportivo, la carrera 15K San Isidro, los encuentros de Dinos y Saraperos, así como el histórico ascenso de Saltillo Soccer, captaron la atención de la afición. Asimismo, la puesta en marcha de la ruta alimentadora RS-211 marcó un avance en movilidad urbana.
La agenda del mes también incluyó celebraciones familiares por el Día de las Madres, actividades de charrería y el reconocimiento al periodista Jesús Peña por su trayectoria en defensa de los derechos humanos. Mientras tanto, imágenes de Hércules y del antiguo laberinto de Perrito Llanero recordaron los retos sociales y ambientales que enfrenta la región.