Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de mayo de 2026

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de mayo de 2026

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por Vanguardia

El mes deja una amplia muestra de la vida social, cultural y deportiva de la capital coahuilense

Saltillo
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Durante mayo, Saltillo fue escenario de una intensa actividad social, cultural, deportiva y comunitaria que reflejó la diversidad y dinamismo de la región. Desde reconocimientos académicos y homenajes musicales, hasta competencias deportivas, festivales gastronómicos y expresiones artísticas, la ciudad reunió a miles de participantes y espectadores.

Entre los acontecimientos destacados estuvieron el concierto homenaje a Juan Gabriel, el recital del pianista Alejandro Reyes-Valdés, la Expo Disidencias en Resistencia y el taller impartido por el escultor David Zibrón. También sobresalieron eventos masivos como el Otakufest, el Festival del Cabrito y los conciertos de El Duelo y La Casetera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-fotoperiodismo-de-vanguardia-lo-mejor-de-abril-de-2026-EJ20389638

En el ámbito deportivo, la carrera 15K San Isidro, los encuentros de Dinos y Saraperos, así como el histórico ascenso de Saltillo Soccer, captaron la atención de la afición. Asimismo, la puesta en marcha de la ruta alimentadora RS-211 marcó un avance en movilidad urbana.

La agenda del mes también incluyó celebraciones familiares por el Día de las Madres, actividades de charrería y el reconocimiento al periodista Jesús Peña por su trayectoria en defensa de los derechos humanos. Mientras tanto, imágenes de Hércules y del antiguo laberinto de Perrito Llanero recordaron los retos sociales y ambientales que enfrenta la región.

  • $!Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de mayo de 2026
  • $!Jóvenes disfrazados de los Caballeros del Zodiaco fueron parte del color en el Otakufest.
    Jóvenes disfrazados de los Caballeros del Zodiaco fueron parte del color en el Otakufest.
  • $!El Circuito Wrangler presentó Cuernos Chuecos, evento que se realizó en el Lienzo Charro Profesor Enrique González.
    El Circuito Wrangler presentó Cuernos Chuecos, evento que se realizó en el Lienzo Charro Profesor Enrique González.
  • $!La tradicional carrera 15k Sanis vivió su edición 49, con una nueva ruta y marcando el ritmo para el próximo año celebrar su primer medio siglo.
    La tradicional carrera 15k Sanis vivió su edición 49, con una nueva ruta y marcando el ritmo para el próximo año celebrar su primer medio siglo.
  • $!La música de El Duelo conquistó a los saltillenses.
    La música de El Duelo conquistó a los saltillenses.
  • $!Una histórica noche de domingo se vivió para el deporte Saltillense, pues Saltillo Soccer logró el ascenso y campeonato en su categoría.
    Una histórica noche de domingo se vivió para el deporte Saltillense, pues Saltillo Soccer logró el ascenso y campeonato en su categoría.
  • $!El escultor David Zibrón ofreció un taller para los artistas locales donde compartió toda su experiencia como uno de los mejores maestros escultores en cerámica.
    El escultor David Zibrón ofreció un taller para los artistas locales donde compartió toda su experiencia como uno de los mejores maestros escultores en cerámica.
  • $!Concierto homenaje a Juan Gabriel: “Una Noche Más Con el Divo” en el paraninfo de la Ateneo Fuente.
    Concierto homenaje a Juan Gabriel: “Una Noche Más Con el Divo” en el paraninfo de la Ateneo Fuente.
  • $!La música de Juanga hizo vibrar el Paraninfo del Ateneo Fuente.
    La música de Juanga hizo vibrar el Paraninfo del Ateneo Fuente.
  • $!Saraperos de saltillo continúan en la lucha para reencontrarse con el triunfo y la afición saltillense.
    Saraperos de saltillo continúan en la lucha para reencontrarse con el triunfo y la afición saltillense.
  • $!Saraperos busca elevar su nivel de juego luego de un arranque bajo de temporada.
    Saraperos busca elevar su nivel de juego luego de un arranque bajo de temporada.
  • $!En el estadio Jorge Castro Medina, el equipo de los Dinos de Saltillo se enfrentó al equipo de los Caudillos.
    En el estadio Jorge Castro Medina, el equipo de los Dinos de Saltillo se enfrentó al equipo de los Caudillos.
  • $!Inauguración de la Expo Disidencias en Resistencia de diferentes colectives LGBTQ+ en Casa Purcell.
    Inauguración de la Expo Disidencias en Resistencia de diferentes colectives LGBTQ+ en Casa Purcell.
  • $!En el Teatro de la Ciudad Fernando Soler se presentó Pulso Cuatro, Danza Inclusiva PECDA.
    En el Teatro de la Ciudad Fernando Soler se presentó Pulso Cuatro, Danza Inclusiva PECDA.
  • $!Ya entró en servicio la Ruta Alimentadora RS-211 que conecta el sur-poniente con el norte de Saltillo.
    Ya entró en servicio la Ruta Alimentadora RS-211 que conecta el sur-poniente con el norte de Saltillo.
  • $!¡Celebra Saltillo Soccer su campeonato!
    ¡Celebra Saltillo Soccer su campeonato!
  • $!La pasión por el fútbol se vivió en la final en la que Saltillo Soccer se coronaron como campeones.
    La pasión por el fútbol se vivió en la final en la que Saltillo Soccer se coronaron como campeones.
  • $!Jesús Peña, icónico reportero del SEMANARIO de Vanguardia sumó un reconocimiento más a su trayectoria periodística con una mención especial que le otorga el premio Breach/Valdes sobre periodismo y Derechos Humanos.
    Jesús Peña, icónico reportero del SEMANARIO de Vanguardia sumó un reconocimiento más a su trayectoria periodística con una mención especial que le otorga el premio Breach/Valdes sobre periodismo y Derechos Humanos.
  • $!Generaciones 1967-1994 de Técnicos en Seguridad e Higiene Industrial realizan la develación de una placa en agradecimiento al ITS.
    Generaciones 1967-1994 de Técnicos en Seguridad e Higiene Industrial realizan la develación de una placa en agradecimiento al ITS.
  • $!Charro saluda al finalizar su participación en el Quinto Campeonato Charro Internacional San Isidro Labrador.
    Charro saluda al finalizar su participación en el Quinto Campeonato Charro Internacional San Isidro Labrador.
  • $!Así se vivió este 10 de mayo, en el que se festejó el Día de las Madres.
    Así se vivió este 10 de mayo, en el que se festejó el Día de las Madres.
  • $!Imágenes del lugar donde estuvo el laberinto de Perrito Llanero en el Bosque Urbano, junto al lago artificial, que hoy luce seco.
    Imágenes del lugar donde estuvo el laberinto de Perrito Llanero en el Bosque Urbano, junto al lago artificial, que hoy luce seco.
  • $!La Casetera de nueva cuenta une a miles de voces en Saltillo.
    La Casetera de nueva cuenta une a miles de voces en Saltillo.
  • $!Un evento inédito con los mejores exponentes del freestyle como Aczino, Azuky y Johny Beltrán en el Auditorio Saltillo.
    Un evento inédito con los mejores exponentes del freestyle como Aczino, Azuky y Johny Beltrán en el Auditorio Saltillo.
  • $!Festival del Cabrito, organizado por CANIRAC en la ULSA.
    Festival del Cabrito, organizado por CANIRAC en la ULSA.
  • $!El pianista Alejandro Reyes-Valdés ofreció el recital Reencuentro el 15 de mayo en el Teatro de la Ciudad.
    El pianista Alejandro Reyes-Valdés ofreció el recital Reencuentro el 15 de mayo en el Teatro de la Ciudad.
  • $!Hércules, es un pueblo minero Sierra Mojada, donde el cierre de la mina por el conflicto de AHMSA ha provocado que miles de personas abandonen sus hogares.
    Hércules, es un pueblo minero Sierra Mojada, donde el cierre de la mina por el conflicto de AHMSA ha provocado que miles de personas abandonen sus hogares.
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