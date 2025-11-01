Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de octubre de 2025
Desde homenajes históricos hasta festivales y causas ciudadanas, las imágenes de este mes resumen el pulso de una comunidad que avanza sin perder sus raíces
El mes de octubre se vivió con intensidad en Saltillo, marcado por acciones sociales, celebraciones, arte y memoria. La ciudad se transformó en escenario de múltiples acontecimientos que reflejaron su dinamismo y su compromiso con las causas colectivas.
A inicios del mes, autoridades fiscales y empresariales arrancaron el operativo de limpieza en el sector conocido como “Maxichina”, donde se supervisó el decomiso de mercancía ilegal. Ese mismo día, la Universidad Carolina dio la bienvenida al Hearth Summit, un encuentro de líderes, creativos y emprendedores que compartieron experiencias e ideas innovadoras.
La Universidad Autónoma de Coahuila también protagonizó momentos significativos al sumarse a las actividades de prevención del cáncer de mama, con la formación de un gran lazo rosa que simbolizó esperanza y unión. Paralelamente, avanzó la construcción del nuevo Centro de Atención a Adicciones en el inmueble que antes albergaba el Hospital del Niño.
Uno de los momentos más emotivos del mes fue el festejo por el 50 aniversario del Periódico VANGUARDIA, que reunió a su equipo, colaboradores y amigos para celebrar medio siglo de compromiso con la información veraz. En esos días, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, visitó Saltillo para presentar su libro en la Universidad de Durango.
La naturaleza también tuvo su espacio con la inauguración de un sistema pluvial en el Cañón de San Lorenzo, impulsado por Arca Continental, y con los paisajes dorados que regalaron los valles de El Diamante y Sierra Hermosa, donde floreció el polocote, planta de singular belleza y potencial riesgo agrícola.
La música continuó llenando los escenarios con el concierto de Aleks Syntek a beneficio del DIF Saltillo y la presentación de Gerardo Ortiz y Gabito Ballesteros ante miles de fanáticos en el estadio Francisco I. Madero. En contraste, el activismo ciudadano se manifestó en la defensa de la Alameda, donde voluntarios expresaron su preocupación por el proyecto de rehabilitación.
El mes también trajo avances en seguridad con la inauguración del Centro de Comando y Control (C2) de Ramos Arizpe, equipado con cámaras, drones y tecnología de vigilancia de última generación. En el ámbito deportivo, la UAdeC presentó a sus equipos de baloncesto varonil y femenil para la temporada 2025-2026.
Octubre cerró con festivales multitudinarios como el Festival de Rodeo Saltillo, que combinó deporte, música y tradición, y con la apertura del Festival del Paso de la Mariposa Monarca, celebrado en el Callejón Santos Rojo.
