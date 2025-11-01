$!Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de octubre de 2025

El mes de octubre se vivió con intensidad en Saltillo, marcado por acciones sociales, celebraciones, arte y memoria. La ciudad se transformó en escenario de múltiples acontecimientos que reflejaron su dinamismo y su compromiso con las causas colectivas.

A inicios del mes, autoridades fiscales y empresariales arrancaron el operativo de limpieza en el sector conocido como “Maxichina”, donde se supervisó el decomiso de mercancía ilegal. Ese mismo día, la Universidad Carolina dio la bienvenida al Hearth Summit, un encuentro de líderes, creativos y emprendedores que compartieron experiencias e ideas innovadoras.

La Universidad Autónoma de Coahuila también protagonizó momentos significativos al sumarse a las actividades de prevención del cáncer de mama, con la formación de un gran lazo rosa que simbolizó esperanza y unión. Paralelamente, avanzó la construcción del nuevo Centro de Atención a Adicciones en el inmueble que antes albergaba el Hospital del Niño.

Uno de los momentos más emotivos del mes fue el festejo por el 50 aniversario del Periódico VANGUARDIA, que reunió a su equipo, colaboradores y amigos para celebrar medio siglo de compromiso con la información veraz. En esos días, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, visitó Saltillo para presentar su libro en la Universidad de Durango.