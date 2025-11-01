Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de octubre de 2025

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de octubre de 2025

Desde homenajes históricos hasta festivales y causas ciudadanas, las imágenes de este mes resumen el pulso de una comunidad que avanza sin perder sus raíces

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
El mes de octubre se vivió con intensidad en Saltillo, marcado por acciones sociales, celebraciones, arte y memoria. La ciudad se transformó en escenario de múltiples acontecimientos que reflejaron su dinamismo y su compromiso con las causas colectivas.

A inicios del mes, autoridades fiscales y empresariales arrancaron el operativo de limpieza en el sector conocido como “Maxichina”, donde se supervisó el decomiso de mercancía ilegal. Ese mismo día, la Universidad Carolina dio la bienvenida al Hearth Summit, un encuentro de líderes, creativos y emprendedores que compartieron experiencias e ideas innovadoras.

La Universidad Autónoma de Coahuila también protagonizó momentos significativos al sumarse a las actividades de prevención del cáncer de mama, con la formación de un gran lazo rosa que simbolizó esperanza y unión. Paralelamente, avanzó la construcción del nuevo Centro de Atención a Adicciones en el inmueble que antes albergaba el Hospital del Niño.

Uno de los momentos más emotivos del mes fue el festejo por el 50 aniversario del Periódico VANGUARDIA, que reunió a su equipo, colaboradores y amigos para celebrar medio siglo de compromiso con la información veraz. En esos días, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, visitó Saltillo para presentar su libro en la Universidad de Durango.

La casa editorial Periódico VANGUARDIA cumplió su primer medio siglo, con la convicción de seguir luchando por brindar a la población información veraz y útil.
La casa editorial Periódico VANGUARDIA cumplió su primer medio siglo, con la convicción de seguir luchando por brindar a la población información veraz y útil. FOTO: VANGUARDIA

La naturaleza también tuvo su espacio con la inauguración de un sistema pluvial en el Cañón de San Lorenzo, impulsado por Arca Continental, y con los paisajes dorados que regalaron los valles de El Diamante y Sierra Hermosa, donde floreció el polocote, planta de singular belleza y potencial riesgo agrícola.

La música continuó llenando los escenarios con el concierto de Aleks Syntek a beneficio del DIF Saltillo y la presentación de Gerardo Ortiz y Gabito Ballesteros ante miles de fanáticos en el estadio Francisco I. Madero. En contraste, el activismo ciudadano se manifestó en la defensa de la Alameda, donde voluntarios expresaron su preocupación por el proyecto de rehabilitación.

Arrancó a inicios de mes el operativo limpieza en Maxichina, donde autoridades fiscales y dirigentes de cámaras empresariales supervisaron el decomiso de mercancía ilegal en tiendas chinas.
Arrancó a inicios de mes el operativo limpieza en Maxichina, donde autoridades fiscales y dirigentes de cámaras empresariales supervisaron el decomiso de mercancía ilegal en tiendas chinas. FOTO: VANGUARDIA

El mes también trajo avances en seguridad con la inauguración del Centro de Comando y Control (C2) de Ramos Arizpe, equipado con cámaras, drones y tecnología de vigilancia de última generación. En el ámbito deportivo, la UAdeC presentó a sus equipos de baloncesto varonil y femenil para la temporada 2025-2026.

Octubre cerró con festivales multitudinarios como el Festival de Rodeo Saltillo, que combinó deporte, música y tradición, y con la apertura del Festival del Paso de la Mariposa Monarca, celebrado en el Callejón Santos Rojo.

  Arranque del encuentro Hearth Summit, donde líderes, creativos y emprendedores comparten experiencias. el evento estuvo impulsado por la Universidad Carolina
    Arranque del encuentro Hearth Summit, donde líderes, creativos y emprendedores comparten experiencias. el evento estuvo impulsado por la Universidad Carolina FOTO: VANGUARDIA
  Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y excandidato a la Presidencia de México visitó la ciudad y presentó su libro en la Universidad de Durango.
    Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y excandidato a la Presidencia de México visitó la ciudad y presentó su libro en la Universidad de Durango. FOTO: VANGUARDIA
  Evento de Arca Continental en el Cañón de san Lorenzo. Inauguración de sistema pluvial.
    Evento de Arca Continental en el Cañón de san Lorenzo. Inauguración de sistema pluvial. FOTO: VANGUARDIA
  Inauguración de la Expo y premiación del concurso Saltillo Una Ventana al Pasado, primer concurso de fotografía Antigua, convocada por VANGUARDIA en el marco de su 50 aniversario
    Inauguración de la Expo y premiación del concurso Saltillo Una Ventana al Pasado, primer concurso de fotografía Antigua, convocada por VANGUARDIA en el marco de su 50 aniversario FOTO: VANGUARDIA
  Campos amarillos llenos de flores fue lo que encontraros paseantes al llegar a los valles de las comunidades El Diamante y Sierra Hermosa.
    Campos amarillos llenos de flores fue lo que encontraros paseantes al llegar a los valles de las comunidades El Diamante y Sierra Hermosa. FOTO: VANGUARDIA
  El "polocote" es una flor, familiar a los girasoles, y que puede convertirse en una plaga que amenaza los cultivos cuando se presenta épocas de mucha lluvia.
    El “polocote” es una flor, familiar a los girasoles, y que puede convertirse en una plaga que amenaza los cultivos cuando se presenta épocas de mucha lluvia. FOTO: VANGUARDIA
  Concierto de la mezzosoprano Elīna Garanča junto con la orquesta Filarmónica del Desierto, conmemorando los 10 años del conjunto.
    Concierto de la mezzosoprano Elīna Garanča junto con la orquesta Filarmónica del Desierto, conmemorando los 10 años del conjunto. FOTO: VANGUARDIA
  La empresa Stellantis presenta el nuevo portafolio de RAM para México.
    La empresa Stellantis presenta el nuevo portafolio de RAM para México. FOTO: VANGUARDIA
  Con gran fervor miles de fieles acudieron a la fiesta de San Juditas Tadeo, uno De los Santos con más devoción en México
    Con gran fervor miles de fieles acudieron a la fiesta de San Juditas Tadeo, uno De los Santos con más devoción en México FOTO: VANGUARDIA
  Inauguración del Altar de Muertos del IDEA en honor a la artista Mercedes Murguía, una de las tradiciones mexicanas con mayor arraigo y penetración en últimos años.
    Inauguración del Altar de Muertos del IDEA en honor a la artista Mercedes Murguía, una de las tradiciones mexicanas con mayor arraigo y penetración en últimos años. FOTO: VANGUARDIA
  El magno altar de Muertos que se realiza en la Escalinata de Santa Anita se ha vuelto una tradición entre los vecinos e instituciones cercanas.
    El magno altar de Muertos que se realiza en la Escalinata de Santa Anita se ha vuelto una tradición entre los vecinos e instituciones cercanas. FOTO: VANGUARDIA
  El Centro de Comando y Control (C2) de Ramos Arizpe fue inaugurado el lunes 13 de octubre de 2025 por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
    El Centro de Comando y Control (C2) de Ramos Arizpe fue inaugurado el lunes 13 de octubre de 2025 por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. FOTO: VANGUARDIA
  Presentación oficial de los equipos de baloncesto de la UAdeC Femenil y Varonil que representarán a la UAdeC en la temporada 2025-2026.
    Presentación oficial de los equipos de baloncesto de la UAdeC Femenil y Varonil que representarán a la UAdeC en la temporada 2025-2026. FOTO: VANGUARDIA
  50 Aniversario del Campeonato de Fútbol Americano logrado por los Daneses en 1975.
    50 Aniversario del Campeonato de Fútbol Americano logrado por los Daneses en 1975. FOTO: VANGUARDIA
  El Poder del Norte fue parte de los festejos de Rodeo Saltillo.
    El Poder del Norte fue parte de los festejos de Rodeo Saltillo. FOTO: VANGUARDIA
  Pacientes de hemodiálisis se manifiestan afuera de la Clínica No. 2 del IMSS. Cierran V. Carranza. Exigen un servicio adecuado.
    Pacientes de hemodiálisis se manifiestan afuera de la Clínica No. 2 del IMSS. Cierran V. Carranza. Exigen un servicio adecuado. FOTO: VANGUARDIA
  La Casa de la Dra Jazheel Valencia se transformó en una atracción temática de harry potter y de horror.
    La Casa de la Dra Jazheel Valencia se transformó en una atracción temática de harry potter y de horror. FOTO: VANGUARDIA
  Magia y luces fueron parte del concierto de Camilo Séptimo en el Paraninfo del Ateneo Fuente.
    Magia y luces fueron parte del concierto de Camilo Séptimo en el Paraninfo del Ateneo Fuente. FOTO: VANGUARDIA
  Concierto de Aleks Syntek a beneficio del DIF Saltillo.
    Concierto de Aleks Syntek a beneficio del DIF Saltillo. FOTO: VANGUARDIA
