Saltillo: ‘frenón’ brusco provoca derrape de moto y deja lesionada a una mujer en la Bellavista

Una pareja resultó gravemente lesionada tras sufrir un accidente en motocicleta la mañana de este domingo en la colonia Bellavista, en Saltillo, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y generó preocupación entre vecinos de la zona.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando Federico ¨N¨ circulaba a bordo de una motocicleta Italika. Junto a él viajaba Alondra ¨N¨, de 37 años, mientras ambos se desplazaban en sentido norte por la calle Libertad, rumbo a realizar actividades personales.

