Saltillo: ‘frenón’ brusco provoca derrape de moto y deja lesionada a una mujer en la Bellavista

    Vecinos observaron el momento en que la lesionada fue trasladada hacia la Clínica 1 del IMSS. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Los cuerpos de emergencia trasladaron a la lesionada a la Clínica 1 del IMSS, donde fue atendida por una probable fractura

Una pareja resultó gravemente lesionada tras sufrir un accidente en motocicleta la mañana de este domingo en la colonia Bellavista, en Saltillo, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y generó preocupación entre vecinos de la zona.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando Federico ¨N¨ circulaba a bordo de una motocicleta Italika. Junto a él viajaba Alondra ¨N¨, de 37 años, mientras ambos se desplazaban en sentido norte por la calle Libertad, rumbo a realizar actividades personales.

$!Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a la lesionada tras el derrape en la colonia Bellavista.
Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a la lesionada tras el derrape en la colonia Bellavista. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce con la calle Bellavista, el conductor de la motocicleta realizó una frenada repentina, situación que provocó que la unidad derrapara y ambos tripulantes terminaran cayendo de forma violenta sobre el pavimento. De acuerdo con lo señalado en el lugar, Federico intentó evitar un posible impacto contra una camioneta, lo que derivó en la maniobra brusca que terminó en accidente.

$!La motocicleta quedó dañada luego de que el conductor frenó de manera repentina.
La motocicleta quedó dañada luego de que el conductor frenó de manera repentina. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La emergencia fue reportada de inmediato al Sistema 911, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja acudió al punto para valorar a los afectados. Tras la revisión inicial, los paramédicos determinaron que Alondra presentaba una probable fractura en la pierna izquierda, por lo que fue trasladada de urgencia a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención especializada.

$!Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente en el cruce de Libertad y Bellavista.
Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente en el cruce de Libertad y Bellavista. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Por su parte, el conductor de la motocicleta no requirió traslado médico y permaneció en el lugar mientras elementos de la Comisaría de Seguridad tomaban conocimiento de los hechos y elaboraban el reporte correspondiente. La conductora de la camioneta Ford Explorer, con la que no hubo impacto directo, detuvo su marcha para aclarar la situación y permanecer en la zona hasta que las autoridades concluyeron las diligencias.

