Saltillo: frenón por cajas en la vialidad termina en choque múltiple de cuatro vehículos
El percance generó congestionamiento vial en los carriles con dirección al oriente, mientras autoridades retiraban las unidades involucradas y limpiaban la vialidad
La mañana de este viernes se registró un accidente múltiple sobre el bulevar Fundadores, luego de que varias cajas de plástico quedaran esparcidas sobre la carpeta asfáltica, lo que derivó en daños materiales en cuatro vehículos, en Saltillo.
El hecho ocurrió alrededor de las 08:40 horas, cuando el conductor de un vehículo Chirey circulaba por el carril izquierdo con dirección a Arteaga y, al descender del puente Ampliación Morelos, realizó un frenado al detectar las cajas, las cuales presuntamente se desprendieron de un camión.
Debido a esta maniobra, un Honda Civic que circulaba detrás no logró detenerse a tiempo, al no mantener la distancia adecuada, y se impactó por alcance.
Posteriormente, un camión de transporte de personal y una camioneta Chery Omoda también se vieron involucrados en el percance.
La unidad con mayores afectaciones fue el transporte de personal, al quedar entre los vehículos, registrando daños en el vidrio trasero, el cual se rompió en su totalidad, así como el desprendimiento de la fascia delantera.
El accidente provocó congestionamiento vehicular en los carriles con dirección al oriente, por lo que elementos de la Policía de Tránsito acudieron al lugar para abanderar la zona y retirar las unidades siniestradas.
Los conductores involucrados dieron aviso a sus respectivas aseguradoras para el deslinde de responsabilidades y la reparación de los daños materiales.