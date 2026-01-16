Saltillo: frenón por cajas en la vialidad termina en choque múltiple de cuatro vehículos

La mañana de este viernes se registró un accidente múltiple sobre el bulevar Fundadores, luego de que varias cajas de plástico quedaran esparcidas sobre la carpeta asfáltica, lo que derivó en daños materiales en cuatro vehículos, en Saltillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:40 horas, cuando el conductor de un vehículo Chirey circulaba por el carril izquierdo con dirección a Arteaga y, al descender del puente Ampliación Morelos, realizó un frenado al detectar las cajas, las cuales presuntamente se desprendieron de un camión.

