$!Saltillo: Fundación Patitas al Rescate invita a disfrutar teatro y desfile de mascotas con causa

Fundación Patitas al Rescate, dedicada a atender perros y gatos en situaciones críticas, realizará dos eventos con causa durante noviembre en Saltillo para continuar con su labor de rescate y atención veterinaria. El primero será el Desfile de Mascotas, el domingo 2 de noviembre a las 10:30 horas en el Bosque Urbano, etapa Aviones. La caminata no tiene costo y está abierta a todas las personas que deseen participar junto a sus mascotas disfrazadas.

Durante el recorrido habrá sesión fotográfica y se premiará al disfraz más original. En lugar de cuota de inscripción, la asociación pide llevar artículos de limpieza, escobas, trapeadores, shampoo para perro o aromatizantes, que se usarán en el refugio. “Queremos invitar a todas las personas a participar y llevar a su perrito disfrazado. Es una caminata sencilla, sin costo, pero nos ayuda mucho si pueden aportar algún producto de limpieza para el refugio”, comentó una representante de la fundación. La segunda actividad será el sábado 15 de noviembre, cuando estudiantes del taller de artes escénicas de la Universidad Autónoma de Coahuila presenten dos obras en el auditorio del parque ecológico El Chapulín.

A las 15:00 horas se presentará Caperucita Roja, la verdadera historia, de Sol Rubí Santillana Espinoza, con dirección de Jorge Ríos y música de Juan Manuel Míguez. Más tarde, a las 17:00 horas, se ofrecerá Todos los perros... ¿van al cielo?, también dirigida por Ríos. Los boletos tendrán un costo de 50 pesos para niños y 80 pesos para adultos, y todo lo recaudado se destinará a cubrir gastos veterinarios y continuar con la labor de rescate de la fundación.