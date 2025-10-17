Confirman llegada de mastógrafo para la jornada gratuita de detección de cáncer de mama en Ramos Arizpe

El Sistema DIF de Ramos Arizpe llevará a cabo una jornada de mastografías gratuitas del 24 al 28 de noviembre en sus instalaciones, un esfuerzo crucial para atender la salud de las mujeres del municipio. La iniciativa, gestionada por la Presidenta Honoraria, Teresita Escalante Contreras, busca suplir la falta de un equipo permanente en la localidad.

Escalante Contreras detalló que conseguir el equipo fue un proceso arduo de gestión: “El mastógrafo nos hizo el favor, pues, tocando puertas y buscando, ya saben que aquí en Ramos pues no contamos con un mastógrafo y ya es mucha la población y la necesidad”.

TE PUEDE INTERESAR: Van de nuevo a audiencia regidor de Ramos Arizpe y su hermana acusados de golpear a mujer

La jornada se concretó gracias a la colaboración del Club Rotario de Monclova, quienes facilitarán el equipo por cinco días. Previamente, el DIF había recibido el apoyo del Gobierno del Estado, con el préstamo de su mastógrafo para una campaña anterior.

“Ellos nos hicieron el favor de prestarnos el mastógrafo por una semana, que va a estar del 24 al 28 de noviembre. No lo traen y aquí va a estar en las instalaciones”, precisó la presidenta del DIF, destacando que están afinando el número de atenciones diarias.

Para asegurar el acceso a las mujeres con mayor dificultad, el equipo del DIF está trabajando con el área rural para realizar un censo y agendar citas. Se ofrecerá apoyo completo de traslado y alimentación para las beneficiarias.

La idea es “irlas a recoger, traerlas, darles aquí su atención, su mamografía y apoyarlas en cuanto a que estén todo el día en algo de alimento, atenderlas y luego ya terminan su estudio y regresarlas otra vez a su lugar de origen”.

Entre los ejidos que han sido enfocados para este esfuerzo logístico y de censo se encuentran Hipólito, San Miguel, Santo Domingo, Cañada Ancha, Higueras, Estaciono, Paredón, Fraustro, Amargos, Las Esperanzas, La Leona, La Sauceda, Cosme y Tortuga El Fan.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López

Por otro lado, la funcionaria informó sobre el avance del programa de entrega de artículos de higiene femenina: “La semana pasada, mira, las que te entregamos fueron más de 10 mil un poquito más de 10 mil toallas sanitarias, pero [...] como unas 58 mil, 60 mil piezas” se han repartido.

Este programa se acompaña de pláticas informativas y busca garantizar la higiene y dignidad de las estudiantes: “Generalmente van con las niñas, o sea, les dan su plática y les entregan dos paquetes [...] y aparte se deja su dotación en la escuela en dirección para cuando las niñas o las chicas llegan a tener su periodo”.