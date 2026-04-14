$!Saltillo: Guerra encarece hasta 60% alimentos; influyen transporte y fertilizantes

La extensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán, impulsado por el presidente Donald Trump, ya comienza a reflejarse en el encarecimiento de alimentos básicos en Saltillo. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, productos como el chile serrano aumentaron hasta 60 por ciento, al pasar de 50 a 80 pesos por kilogramo. El limón también registró un alza significativa, de 25.24 a 39.24 pesos por kilo, lo que representa un incremento del 55 por ciento.

Otros productos presentan aumentos más moderados: la zanahoria pasó de 14.99 a 19.99 pesos (33 por ciento), mientras que el tomate subió de 28.7 a 36.2 pesos, un 26 por ciento más. El encarecimiento no se limita a frutas y verduras. En productos cárnicos, el jamón Bafar pasó de 120 a 141 pesos por kilo, y el atún enlatado de 136 a 142 pesos. En cuanto a cortes de carne, el Rib Eye aumentó de 199 a 275 pesos por kilo, es decir, un 38 por ciento, mientras que el Sirloin subió de 185 a 218 pesos, un 18 por ciento. A nivel nacional, el Inegi reporta que la canasta básica urbana registró un incremento de 8.1 por ciento en el mismo periodo.

El conflicto también ha impactado en los combustibles. En distribuidoras locales como Energía y Servicios Coordinados S.A. de C.V., el diésel se vende en 29.49 pesos por litro. El académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, José María González Lara, explicó que el alza de precios está vinculada al aumento en los costos del petróleo, insumo clave para la producción de fertilizantes, lo que encarece la producción agrícola. Advirtió que la tendencia al alza podría mantenerse mientras persista el conflicto en Medio Oriente, aunque de forma gradual.

“Se va a extender más de lo esperado el conflicto en Medio Oriente porque las aspiraciones sionistas de expansión y el supuesto reposicionamiento de Estados Unidos a nivel global, no miden las consecuencias a nivel mundial”, dijo. Agregó que ante el incremento del precio del petróleo a nivel mundial, en México los subsidios y el acuerdo para mantener el precio de la gasolina regular han amortiguado el aumento, aunque en el caso del diésel hay distribuidores que han subido el precio.

“La tendencia será al alza, no muy acentuada, pero como tendencia en el tiempo de los frutos de la canasta básica, al menos en un 30 por ciento. Se van a sostener hasta que el conflicto no se arregle en Medio Oriente”, apuntó.

Por su parte, Enrique Quintana, vicepresidente y director editorial de El Financiero, señaló que la escasez de fertilizantes —de los cuales 30 por ciento de la oferta mundial pasa por el Golfo Pérsico— podría prolongar el encarecimiento de alimentos incluso después de que concluya el conflicto. “El impacto podría sentirse en la segunda mitad de 2026 si no se restablece el suministro”, advirtió. A la par de estas condiciones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que el cambio climático también impacta en los precios de los alimentos, ya que los cambios en las condiciones dañan las tierras de cultivo y amenaza la pesca costera.

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