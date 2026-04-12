Suben precios de petróleo tras anuncio de EU de que bloqueará puertos iraníes

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Internacional
/ 12 abril 2026
    Suben precios de petróleo tras anuncio de EU de que bloqueará puertos iraníes
    Buques petroleros y de carga alineados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos. AP

El crudo estadounidense llegó a los 104.24 dólares por barril, mientras el Brent llegó a 102.29 dólares

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones bursátiles del domingo luego que Estados Unidos anunciara que bloqueará los puertos iraníes a partir del lunes.

El precio del crudo estadounidense subió un 8% hasta 104.24 dólares por barril y el crudo Brent, el referente internacional, aumentó un 7% hasta 102.29 dólares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-ordena-bloquear-el-estrecho-de-ormuz-acusa-a-iran-de-extorsion-internacional-EE19954066

El Brent ha oscilado de forma drástica durante la guerra con Irán, al subir desde aproximadamente 70 dólares por barril antes de la guerra a finales de febrero hasta superar los 119 dólares en algunos momentos. El viernes, antes de las conversaciones de paz, el Brent para entrega en junio bajó un 0.8% hasta 95.20 dólares por barril.

Irán ha estado controlando de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos señaló que el bloqueo se “aplicará de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones” que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Indicó que aun así permitirá que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho de Ormuz.

Alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo suele pasar cada día por el estrecho de Ormuz. Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán son importantes exportadores.

El tráfico en el estrecho ha sido limitado incluso en los días transcurridos desde el alto el fuego. Rastreadores marítimos señalan que más de 40 buques comerciales lo han cruzado desde el inicio del alto el fuego.

Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy, afirmó que el bloqueo elevará los precios, pero podría influir en las conversaciones.

”Significa que los mercados petroleros estarán aún más ajustados que antes”, sostuvo Galimberti. “Sin embargo, creo que esto es una táctica de negociación, que con el tiempo se resuelve en una apertura total de Ormuz. Así que, más dolor ahora, pero más ganancia después”.

Sin embargo, Jim Krane, investigador en energía de la Universidad Rice, advirtió que si bien el bloqueo podría ser eficaz como estrategia a largo plazo para imponer costos a la economía iraní, no es una buena táctica de negociación a corto plazo en un momento en que el mercado petrolero ya está bajo presión.

”Si el déficit en el mercado petrolero da otro salto, va a imponer dolor a todas las personas en la Tierra que estén sujetas a los precios del petróleo del mercado”, añadió Krane.

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