Saltillo: hombre pierde la vida tras ser atropellado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza

En Saltillo, un hombre identificado como Jonathan “N”, de 40 años, falleció la tarde-noche de ayer luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la calle Jesús Berlanga Farías, en sentido de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo que circulaba a velocidad considerable embistió al peatón.

Testigos solicitaron apoyo al 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.