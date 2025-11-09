Saltillo: hombre pierde la vida tras ser atropellado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza
El conductor responsable quedó asegurado y a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades realizan la investigación correspondiente
En Saltillo, un hombre identificado como Jonathan “N”, de 40 años, falleció la tarde-noche de ayer luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la calle Jesús Berlanga Farías, en sentido de sur a norte.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo que circulaba a velocidad considerable embistió al peatón.
Testigos solicitaron apoyo al 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron al conductor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
La zona permaneció cerrada parcialmente mientras la Unidad de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.