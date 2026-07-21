Saltillo: hombre resulta lesionado mientras cargaba material de construcción en la Chamizal

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    Saltillo: hombre resulta lesionado mientras cargaba material de construcción en la Chamizal
    Familiares y paramédicos auxiliaron a Ángel antes de ser trasladado al IMSS, luego de sufrir una lesión en el cuello mientras cargaba una caja de vitropiso. ULISES MARTÍNEZ

El vitropiso que transportaba se movió al golpear una puerta y le provocó una lesión en el cuello; fue trasladado al IMSS

Un hombre de 41 años fue trasladado a un hospital luego de resultar lesionado cuando una caja de vitropiso le golpeó el cuello mientras realizaba labores en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Pedro Ampudia e Ignacio Ramón, en la colonia Chamizal, en Saltillo.

De acuerdo con el personal paramédico que atendió al lesionado, identificado como Ángel, cargaba una caja de vitropiso sobre el hombro derecho cuando ésta golpeó contra una puerta. El impacto provocó que el material se desplazara hacia atrás y le golpeara el cuello.

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Familiares que se encontraban en el sitio solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, al percatarse de que el hombre requería atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio para brindarle los primeros auxilios. Tras valorarlo, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.

$!Tras recibir los primeros auxilios, el hombre de 41 años fue llevado por la Cruz Roja a la Clínica 73 del IMSS para recibir atención médica.
Tras recibir los primeros auxilios, el hombre de 41 años fue llevado por la Cruz Roja a la Clínica 73 del IMSS para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

Ángel fue llevado a la Clínica 73 del IMSS, donde quedó bajo observación médica y recibiría tratamiento por las lesiones que presentó a consecuencia del accidente.

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