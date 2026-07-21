Saltillo: hombre resulta lesionado mientras cargaba material de construcción en la Chamizal

Un hombre de 41 años fue trasladado a un hospital luego de resultar lesionado cuando una caja de vitropiso le golpeó el cuello mientras realizaba labores en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Pedro Ampudia e Ignacio Ramón, en la colonia Chamizal, en Saltillo.

De acuerdo con el personal paramédico que atendió al lesionado, identificado como Ángel, cargaba una caja de vitropiso sobre el hombro derecho cuando ésta golpeó contra una puerta. El impacto provocó que el material se desplazara hacia atrás y le golpeara el cuello.