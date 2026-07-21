Saltillo: motociclista resulta gravemente herido tras choque en la carretera Monterrey

Un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este martes tras verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas. José Gilberto circulaba a bordo de su motocicleta cuando, a la altura del aeropuerto, un vehículo salió del puente para incorporarse hacia Plan de Guadalupe.

De acuerdo con las investigaciones de agentes de Tránsito Municipal, el conductor de un Chevrolet Onix, identificado como Dante de 42 años, salió del aeropuerto e invadió el carril por el que transitaba el motociclista.

Tras impactarse contra la parte lateral derecha del automóvil, José Gilberto cayó sobre el pavimento y quedó tendido a un costado de la carretera, lo que movilizó a elementos de Bomberos y autoridades municipales. Paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentó un traumatismo craneoencefálico moderado y una fractura en la pierna izquierda. Posteriormente fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.