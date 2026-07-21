Saltillo: motociclista resulta gravemente herido tras choque en la carretera Monterrey

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    Saltillo: motociclista resulta gravemente herido tras choque en la carretera Monterrey
    Policías municipales resguardaron la zona del accidente mientras paramédicos brindaban atención al motociclista lesionado. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de un automóvil presuntamente invadió el carril por el que circulaba la víctima; fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público

Un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este martes tras verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas. José Gilberto circulaba a bordo de su motocicleta cuando, a la altura del aeropuerto, un vehículo salió del puente para incorporarse hacia Plan de Guadalupe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-desprende-remolque-y-provoca-volcadura-en-emilio-arizpe-saltillo-AB22321881

De acuerdo con las investigaciones de agentes de Tránsito Municipal, el conductor de un Chevrolet Onix, identificado como Dante de 42 años, salió del aeropuerto e invadió el carril por el que transitaba el motociclista.

$!El conductor del Chevrolet Onix permaneció en el lugar del percance, mientras las autoridades realizaban el peritaje correspondiente.
El conductor del Chevrolet Onix permaneció en el lugar del percance, mientras las autoridades realizaban el peritaje correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Tras impactarse contra la parte lateral derecha del automóvil, José Gilberto cayó sobre el pavimento y quedó tendido a un costado de la carretera, lo que movilizó a elementos de Bomberos y autoridades municipales.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentó un traumatismo craneoencefálico moderado y una fractura en la pierna izquierda. Posteriormente fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

$!El motociclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración mientras era auxiliado por cuerpos de emergencia.
El motociclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración mientras era auxiliado por cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del Chevrolet Onix fue detenido por las autoridades y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras se determina su situación jurídica conforme avancen las investigaciones del accidente.

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