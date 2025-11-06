Saltillo: Hombre roba motor de aviación valuado en 245 mil dólares y es encarcelado

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Saltillo: Hombre roba motor de aviación valuado en 245 mil dólares y es encarcelado
    Según la denuncia presentada por Jonathan Francisco Moreno, apoderado legal de la empresa afectada, el robo ocurrió el 17 de diciembre de 2024. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Convertido a pesos mexicanos, asciende a 4.5 millones, y ahora el implicado se encuentra en el penal varonil

En Saltillo, mediante una orden de aprehensión fue detenido Jorge Eduardo “N”, señalado como probable responsable de robar un motor auxiliar de aviación valuado en 245 mil dólares.

Durante la tarde de este jueves, el acusado fue presentado ante el juez de la sala penal número nueve, Alfredo Ibarra, para participar en una audiencia inicial. El proceso fue abierto por el delito de robo con aprovechamiento de la confianza, con el número de expediente 2078/2025.

Según la denuncia presentada por Jonathan Francisco Moreno, apoderado legal de la empresa afectada, el robo ocurrió el 17 de diciembre de 2024, en una empresa ubicada en la calle Industria Farmacéutica, dentro del parque industrial de Ramos Arizpe, Coahuila.

A Jorge Eduardo “N” lo señalaron de haber ingresado a las bodegas a bordo de una camioneta con logos de la empresa TSM. Se hizo cargo de subir a la pick up una unidad de procesador aeroespacial conocida como A.P.U. (Auxiliary Power Unit), que sirve para suministrar energía eléctrica a los sistemas del avión en caso de emergencia.

El aparato está valuado en 245 mil dólares estadounidenses, equivalentes a 4.5 millones de pesos.

El acusado no rindió declaración por recomendación de sus abogados defensores, quienes solicitaron una segunda audiencia para el 10 de noviembre del presente año.

El agente investigador del Ministerio Público, con destacamento en Ramos Arizpe, Coahuila, mencionó que aportará nuevas pruebas para la próxima audiencia. Entre ellas, ofreció un vale de salida de almacén, una asignación de vehículo, un permiso de taller, una factura de aeronave, un recibo de nómina y la denuncia formal.

Se informó que, hasta el momento, se desconoce el paradero del procesador aeroespacial. También se solicitó prisión preventiva, debido a que se teme que el acusado evada la acción de la justicia.

Durante la investigación, se enviaron tres citatorios a distintos domicilios ubicados en las colonias Roma, Valle Universidad y Fragua, sin que en ninguno de ellos residiera el implicado.

El titular de la sala penal número diez dictó prisión preventiva para el acusado, quien permanecerá recluido en el penal varonil de Saltillo.

