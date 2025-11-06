Saltillo: abandonan camioneta en llamas; testigos vieron a dos hombres huir ‘al monte’

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Saltillo: abandonan camioneta en llamas; testigos vieron a dos hombres huir ‘al monte’
    Bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar el fuego que consumió la camioneta en su totalidad. FOTO: CORTESÍA

Bomberos de Saltillo sofocaron el incendio de una camioneta a la altura del kilómetro 27; testigos aseguran que dos hombres descendieron del vehículo antes de que comenzara a arder

La mañana de este jueves, un vehículo se incendió a la altura del kilómetro 27 de la carretera Monterrey–Saltillo. El reporte a los números de emergencia alertó sobre una unidad en llamas a un costado de la vía, aparentemente abandonada por su conductor.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y confirmaron que el automóvil estaba completamente envuelto por el fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Dos desapariciones de jovencitas movilizan a corporaciones en Parras; ambas fueron localizadas sanas y salvas

$!La unidad quedó completamente calcinada a un costado de la carretera Monterrey–Saltillo, sin que se reportaran personas lesionadas.
La unidad quedó completamente calcinada a un costado de la carretera Monterrey–Saltillo, sin que se reportaran personas lesionadas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Según informaron los rescatistas, el vehículo se encontraba abandonado al momento de su llegada, sin ocupantes ni personas que se identificaran como responsables.

$!Autoridades acordonaron el área y aseguraron la unidad para las investigaciones que determinen las causas del siniestro.
Autoridades acordonaron el área y aseguraron la unidad para las investigaciones que determinen las causas del siniestro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Testigos relataron que antes del siniestro dos hombres descendieron del automóvil y huyeron hacia la zona de monte, sin que hasta ahora se conozca su identidad o paradero.

$!Testigos afirmaron que dos hombres descendieron del vehículo poco antes del incendio y se internaron entre la maleza.
Testigos afirmaron que dos hombres descendieron del vehículo poco antes del incendio y se internaron entre la maleza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Las autoridades realizaron las labores para sofocar las llamas y acordonaron el área. La unidad fue asegurada y puesta a disposición de las instancias correspondientes, que investigarán las causas del incendio y el motivo del abandono.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad