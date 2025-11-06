Saltillo: abandonan camioneta en llamas; testigos vieron a dos hombres huir ‘al monte’
Bomberos de Saltillo sofocaron el incendio de una camioneta a la altura del kilómetro 27; testigos aseguran que dos hombres descendieron del vehículo antes de que comenzara a arder
La mañana de este jueves, un vehículo se incendió a la altura del kilómetro 27 de la carretera Monterrey–Saltillo. El reporte a los números de emergencia alertó sobre una unidad en llamas a un costado de la vía, aparentemente abandonada por su conductor.
Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y confirmaron que el automóvil estaba completamente envuelto por el fuego.
Según informaron los rescatistas, el vehículo se encontraba abandonado al momento de su llegada, sin ocupantes ni personas que se identificaran como responsables.
Testigos relataron que antes del siniestro dos hombres descendieron del automóvil y huyeron hacia la zona de monte, sin que hasta ahora se conozca su identidad o paradero.
Las autoridades realizaron las labores para sofocar las llamas y acordonaron el área. La unidad fue asegurada y puesta a disposición de las instancias correspondientes, que investigarán las causas del incendio y el motivo del abandono.