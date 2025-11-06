Saltillo: abandonan camioneta en llamas; testigos vieron a dos hombres huir ‘al monte’

La mañana de este jueves, un vehículo se incendió a la altura del kilómetro 27 de la carretera Monterrey–Saltillo. El reporte a los números de emergencia alertó sobre una unidad en llamas a un costado de la vía, aparentemente abandonada por su conductor.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y confirmaron que el automóvil estaba completamente envuelto por el fuego.

