Saltillo: hombre se quita la vida colgándose detrás de taquería

Un hombre de aspecto pobre, que se dedicaba a pedir dinero en diversas tiendas de conveniencia del norte de la ciudad fue encontrado muerto en la parte trasera de una taquería.

Fue cerca de las 7:30 de la noche de este viernes cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió una serie de llamados de ciudadanos que aseguraban haber localizado a un hombre que se había ahorcado en una reja.

Los llamados indicaban que la persona se hallaba a un costado del bulevar Venustiano Carranza, a la altura del distribuidor vial, en la colonia Doctores.

Oficiales de la Policía Preventiva Municipal acudieron al llamado y tras localizar a la víctima que aparenta una edad entre los 40 a 45 años estaba colgado con una cuerda de nylon.

Éste vestía playera color negro con rayas antireflejantes, un pantalón de mezclilla azul, sobre su espalda cargaba una mochila también negra. Cerca del difunto también había un morral.

El cuerpo ya presentaba avanzada rigidez y no fue posible localizar entre sus ropas algún documento para establecer su identidad.

De acuerdo con agentes de la Policía Municipal, esta persona era un indigente al cual se la veía deambular a los exterior de tiendas de conveniencia, pidiendo ayuda.

También se dijo que los dueños de la taquería la daban permiso de quedarse dormir en la parte trasera, con el objetivo de que pudiera vigilar el negocio.

La escena fue entregada al personal de la fiscalía general del estado, (FGE) para realizar las diligencias correspondientes. Junto con servicios periciales procedieron entregada trasladar el cadáver a las instalaciones del servicio médico forense, (Semefo) para que se le realice la autopsia de ley.