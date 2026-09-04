Saltillo: hombre se quita la vida colgándose detrás de taquería

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: hombre se quita la vida colgándose detrás de taquería
    A la persona se le permitía dormir en el sitio para hacerla de vigilante y apoyarlo, pues era indigente. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS
    Saltillo: hombre se quita la vida colgándose detrás de taquería
    La Policía acudió ante el reporte de varios ciudadanos que reportaron a un ahorcado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

En terreno perteneciente al negocio Taquitos Reyna fue localizado sin vida en cuerpo de un hombre a quien se le conocía por no tener hogar

Un hombre de aspecto pobre, que se dedicaba a pedir dinero en diversas tiendas de conveniencia del norte de la ciudad fue encontrado muerto en la parte trasera de una taquería.

Fue cerca de las 7:30 de la noche de este viernes cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió una serie de llamados de ciudadanos que aseguraban haber localizado a un hombre que se había ahorcado en una reja.

Los llamados indicaban que la persona se hallaba a un costado del bulevar Venustiano Carranza, a la altura del distribuidor vial, en la colonia Doctores.

Oficiales de la Policía Preventiva Municipal acudieron al llamado y tras localizar a la víctima que aparenta una edad entre los 40 a 45 años estaba colgado con una cuerda de nylon.

Éste vestía playera color negro con rayas antireflejantes, un pantalón de mezclilla azul, sobre su espalda cargaba una mochila también negra. Cerca del difunto también había un morral.

El cuerpo ya presentaba avanzada rigidez y no fue posible localizar entre sus ropas algún documento para establecer su identidad.

De acuerdo con agentes de la Policía Municipal, esta persona era un indigente al cual se la veía deambular a los exterior de tiendas de conveniencia, pidiendo ayuda.

También se dijo que los dueños de la taquería la daban permiso de quedarse dormir en la parte trasera, con el objetivo de que pudiera vigilar el negocio.

La escena fue entregada al personal de la fiscalía general del estado, (FGE) para realizar las diligencias correspondientes. Junto con servicios periciales procedieron entregada trasladar el cadáver a las instalaciones del servicio médico forense, (Semefo) para que se le realice la autopsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania
Si bien Putin se enfrenta a la presión del público y de los oligarcas rusos, aún no es suficiente para amenazar su control sobre Moscú.

La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania