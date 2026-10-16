Saltillo: huye conductor de Suburban tras chocar y lesionar a una mujer en Bellavista

Un conductor de una camioneta Chevrolet Suburban huyó del lugar luego de provocar un accidente vial al no respetar un señalamiento metálico de alto en el cruce de las calles José María Morelos y Pavón y Pedro Aranda, en la colonia Bellavista en Saltillo. El percance dejó a una mujer lesionada y daños materiales en un automóvil Volkswagen Jetta. Juan Manuel ¨N¨, de 21 años, conducía el Jetta en compañía de su madre, Laura Maribel ¨N¨, de 51 años, sobre la calle Pedro Aranda, con dirección hacia Miguel Hidalgo y Costilla.

Al llegar al cruce con José María Morelos y Pavón, la camioneta Suburban se atravesó en su camino, lo que ocasionó la colisión. De acuerdo con los datos del accidente, el conductor de la camioneta no respetó el señalamiento de alto.

Tras el impacto, el presunto responsable se percató de los daños ocasionados y decidió retirarse del lugar sin detenerse para responder por lo ocurrido. Otro automovilista intentó seguirlo para evitar que escapara, pero no consiguió darle alcance, por lo que se desconoce hacia dónde se dirigió. Como consecuencia del choque, Laura Maribel ¨N¨ presentó diversos golpes, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Una ambulancia de la Cruz Roja acudió al sitio para valorarla; sin embargo, la mujer decidió trasladarse a un hospital por sus propios medios.