Saltillo: huye conductor de Suburban tras chocar y lesionar a una mujer en Bellavista

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    Saltillo: huye conductor de Suburban tras chocar y lesionar a una mujer en Bellavista
    Un automóvil Volkswagen Jetta presentó daños materiales tras el choque con una camioneta Chevrolet Suburban en la colonia Bellavista. ULISES MARTÍNEZ

Un automovilista intentó seguir al presunto responsable, pero no logró alcanzarlo; la afectada recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja y decidió acudir a un hospital

Un conductor de una camioneta Chevrolet Suburban huyó del lugar luego de provocar un accidente vial al no respetar un señalamiento metálico de alto en el cruce de las calles José María Morelos y Pavón y Pedro Aranda, en la colonia Bellavista en Saltillo. El percance dejó a una mujer lesionada y daños materiales en un automóvil Volkswagen Jetta.

Juan Manuel ¨N¨, de 21 años, conducía el Jetta en compañía de su madre, Laura Maribel ¨N¨, de 51 años, sobre la calle Pedro Aranda, con dirección hacia Miguel Hidalgo y Costilla.

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Al llegar al cruce con José María Morelos y Pavón, la camioneta Suburban se atravesó en su camino, lo que ocasionó la colisión. De acuerdo con los datos del accidente, el conductor de la camioneta no respetó el señalamiento de alto.

$!Una mujer de 51 años resultó con diversos golpes luego de la colisión registrada en el sector.
Una mujer de 51 años resultó con diversos golpes luego de la colisión registrada en el sector. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el presunto responsable se percató de los daños ocasionados y decidió retirarse del lugar sin detenerse para responder por lo ocurrido. Otro automovilista intentó seguirlo para evitar que escapara, pero no consiguió darle alcance, por lo que se desconoce hacia dónde se dirigió.

Como consecuencia del choque, Laura Maribel ¨N¨ presentó diversos golpes, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Una ambulancia de la Cruz Roja acudió al sitio para valorarla; sin embargo, la mujer decidió trasladarse a un hospital por sus propios medios.

$!El conductor de la camioneta presuntamente ignoró un señalamiento de alto en el cruce de José María Morelos y Pavón y Pedro Aranda.
El conductor de la camioneta presuntamente ignoró un señalamiento de alto en el cruce de José María Morelos y Pavón y Pedro Aranda. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y recabar información sobre lo sucedido. Mientras tanto, el conductor de la camioneta quedó pendiente de ser localizado para que responda por los daños ocasionados y las lesiones derivadas del percance.

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