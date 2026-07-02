Saltillo: Iglesia Católica llama a colocar la dignidad humana por encima de la inteligencia artificial

Con un llamado a reflexionar sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas que redefinen la vida contemporánea, este miércoles se llevó a cabo en la parroquia Santa María Reina de los Apóstoles, en Saltillo, una sesión de análisis dedicada a la carta encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre León XIV, documento que propone situar la dignidad de la persona como eje de todo proceso de innovación. Durante la jornada, especialistas de distintas disciplinas abordaron los principales contenidos de la encíclica desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, destacando que el avance científico debe orientarse siempre al servicio del ser humano y del bien común.

El licenciado Ricardo Carranco abrió las exposiciones al señalar que la Iglesia no rehúye los cambios culturales, sino que busca responder a ellos con fidelidad al Evangelio. Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia constituye una herramienta de discernimiento para interpretar los “signos de los tiempos”, identificando la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial como fenómenos que exigen una profunda reflexión ética.

Recordó que la Iglesia ha acompañado históricamente las grandes transformaciones de la humanidad, desde la invención de la imprenta hasta la revolución industrial, y sostuvo que el debate actual trasciende lo tecnológico para situarse en el ámbito antropológico, donde la innovación debe permanecer al servicio de la persona y nunca sustituirla. El diácono Jorge Anaya Gómez profundizó en el concepto de dignidad ontológica, al afirmar que ésta no depende de la productividad, la salud o la utilidad de cada individuo, sino de su condición de ser humano creado a imagen de Dios. En ese contexto, subrayó que dicha dignidad debe ser respetada en todas las etapas y circunstancias de la vida, desde el no nacido hasta el anciano, el migrante, el enfermo o la persona privada de la libertad. Asimismo, explicó que los principios del bien común y del destino universal de los bienes constituyen pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa. ADVIERTEN SOBRE LOS RIESGOS DE UNA TECNOLOGÍA SIN ÉTICA Durante su intervención, el ingeniero Arturo Manríque compartió una experiencia personal sobre la utilización del sistema IBM Watson en el tratamiento médico de su esposa, ejemplo que ilustró el enorme potencial que posee la inteligencia artificial para contribuir al bienestar humano. No obstante, advirtió sobre los riesgos del denominado “paradigma tecnocrático”, en el que la eficiencia y el beneficio económico pueden imponerse sobre los principios éticos. Señaló que los algoritmos reproducen los valores, criterios y prejuicios de quienes los diseñan, por lo que alertó sobre el peligro de delegar decisiones morales en sistemas incapaces de amar, comprender o ejercer un auténtico juicio ético.

Por su parte, monseñor Hilario González García reflexionó sobre los desafíos que la transformación digital representa para la verdad, el trabajo y la libertad. Destacó que la verdad constituye un bien común indispensable para la democracia y que el trabajo rebasa la dimensión económica al convertirse en una forma de participación activa en la sociedad. Asimismo, expresó su preocupación por las amenazas derivadas del uso indiscriminado del Big Data y de las nuevas formas de explotación facilitadas por las plataformas digitales, proponiendo una colaboración permanente entre la familia, la escuela, la empresa y la política para impulsar una innovación con auténtico sentido humano.

En la quinta exposición, el presbítero Josué Marcos García reflexionó sobre la tensión existente entre la “cultura del poder” y la “civilización del amor”. Explicó que la tecnología puede despersonalizar el sufrimiento cuando las víctimas son reducidas a simples datos, por lo que llamó a recuperar la empatía y la atención hacia los sectores más vulnerables. Retomando el pensamiento de Hannah Arendt, advirtió sobre el riesgo de normalizar estructuras generadoras de sufrimiento sin someterlas a un juicio moral, al tiempo que recordó que la esperanza cristiana impulsa a transformar la realidad mediante decisiones humanas responsables. La jornada concluyó con la participación del presbítero David Ernesto López, quien presentó un análisis crítico de la encíclica y destacó el amplio diálogo que mantiene con el magisterio de los pontífices anteriores. Explicó que el documento centra su atención en la defensa de la humanidad frente a los desafíos de la inteligencia artificial, incorporando temas como el transhumanismo y el poshumanismo. Finalmente, señaló que los cristianos están llamados a asumir tres grandes compromisos: conservar su identidad como hijos de Dios, conocer responsablemente las nuevas tecnologías y participar activamente como agentes éticos en la construcción del bien común.

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