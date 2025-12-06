Ebrio ocasiona carambola en el periférico LEA de Saltillo; deja 5 lesionados

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    Ebrio ocasiona carambola en el periférico LEA de Saltillo; deja 5 lesionados
    Elementos de Tránsito Municipal mantuvieron cerrada la vialidad mientras retiran las unidades. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor fue detenido tras ignorar el abanderamiento y chocar primero contra un Omoda, lo que lo hizo perder el control y terminó involucrando a varios vehículos

Un conductor en estado de ebriedad provocó una carambola en el periférico Luis Echeverría de Saltillo durante la madrugada de este sábado, incidente que dejó cinco lesionados y daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió alrededor de las 01:40 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Golf gris ignoró las indicaciones de los elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaban maniobras de abanderamiento en el deprimido que cruza por debajo del bulevar Jesús Valdés Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: mujer pierde la vida en fatal accidente sobre el bulevar Fundadores

$!Vehículos afectados tras la carambola en el periférico Luis Echeverría.
Vehículos afectados tras la carambola en el periférico Luis Echeverría. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor, presuntamente alcoholizado, chocó contra un vehículo Omoda, perdió el control e impactó un Chevrolet Chevy Monza, el cual a su vez golpeó a un Honda Accord, generando una reacción en cadena que terminó involucrando a otros dos vehículos.

$!El Chevy quedó con daños severos tras provocar el choque múltiple.
El Chevy quedó con daños severos tras provocar el choque múltiple. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El hecho fue reportado al 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a tres jóvenes que viajaban en el vehículo causante del percance, así como a un hombre y una mujer que se desplazaban en el Chevy Monza. Esta última presentó una posible fractura de cadera, por lo que fue trasladada al Hospital General.

$!Paramédicos brindan atención a los lesionados en plena madrugada.
Paramédicos brindan atención a los lesionados en plena madrugada. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La circulación en el periférico permaneció cerrada por aproximadamente dos horas, lo que generó un importante congestionamiento vehicular. Elementos de Tránsito Municipal trabajaron en la remoción de los vehículos para restablecer la circulación.

El conductor señalado como responsable quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal.

Temas


accidentes viales
Choques
Conductor Ebrio

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable