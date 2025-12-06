Ebrio ocasiona carambola en el periférico LEA de Saltillo; deja 5 lesionados

Un conductor en estado de ebriedad provocó una carambola en el periférico Luis Echeverría de Saltillo durante la madrugada de este sábado, incidente que dejó cinco lesionados y daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió alrededor de las 01:40 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Golf gris ignoró las indicaciones de los elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaban maniobras de abanderamiento en el deprimido que cruza por debajo del bulevar Jesús Valdés Sánchez.

