Ebrio ocasiona carambola en el periférico LEA de Saltillo; deja 5 lesionados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor fue detenido tras ignorar el abanderamiento y chocar primero contra un Omoda, lo que lo hizo perder el control y terminó involucrando a varios vehículos
Un conductor en estado de ebriedad provocó una carambola en el periférico Luis Echeverría de Saltillo durante la madrugada de este sábado, incidente que dejó cinco lesionados y daños materiales de consideración.
El accidente ocurrió alrededor de las 01:40 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Golf gris ignoró las indicaciones de los elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaban maniobras de abanderamiento en el deprimido que cruza por debajo del bulevar Jesús Valdés Sánchez.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: mujer pierde la vida en fatal accidente sobre el bulevar Fundadores
El conductor, presuntamente alcoholizado, chocó contra un vehículo Omoda, perdió el control e impactó un Chevrolet Chevy Monza, el cual a su vez golpeó a un Honda Accord, generando una reacción en cadena que terminó involucrando a otros dos vehículos.
El hecho fue reportado al 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a tres jóvenes que viajaban en el vehículo causante del percance, así como a un hombre y una mujer que se desplazaban en el Chevy Monza. Esta última presentó una posible fractura de cadera, por lo que fue trasladada al Hospital General.
La circulación en el periférico permaneció cerrada por aproximadamente dos horas, lo que generó un importante congestionamiento vehicular. Elementos de Tránsito Municipal trabajaron en la remoción de los vehículos para restablecer la circulación.
El conductor señalado como responsable quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal.