Saltillo: ignora el semáforo y deja a joven de 17 años prensada; conductor es detenido

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    Saltillo: ignora el semáforo y deja a joven de 17 años prensada; conductor es detenido
    La joven de 17 años tuvo que ser liberada con las quijadas de la vida. MARTÍN ROJAS

La mejor quedó prensada tras el choque entre los vehículos; el presunto responsable, quien presentaba aparente estado de ebriedad, fue detenido

El conductor de un vehículo Chrysler ocasionó un aparatoso percance vehicular, en el que una menor de edad resultó prensada, luego de presuntamente pasarse un semáforo en rojo sobre calles de la colonia Saltillo 2000.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas de este lunes, cuando el hombre, identificado como Jesús Alberto, de 36 años, conducía un automóvil Chrysler 300 sobre el bulevar Ingeniero Javier García Villarreal, con dirección de sur a norte.

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$!El Chevy salió proyectado contra la jardinera de una farmacia tras el impacto.
El Chevy salió proyectado contra la jardinera de una farmacia tras el impacto. MARTÍN ROJAS

Al llegar a la intersección con la calle Hércules, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, lo que provocó que le quitara el derecho de paso al conductor de un vehículo Chevy, quien circulaba con la luz verde y realizaba una maniobra de norte a oriente.

Tras el impacto, el vehículo compacto salió proyectado contra la jardinera de una farmacia, mientras que el Chrysler terminó estrellándose contra la base del semáforo.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros respondientes y se entrevistaron con los involucrados para conocer lo sucedido.

$!El Chrysler terminó impactado contra la base del semáforo tras el fuerte choque.
El Chrysler terminó impactado contra la base del semáforo tras el fuerte choque. MARTÍN ROJAS

El conductor afectado, identificado como Enrique Javier, de 23 años, manifestó un fuerte dolor en el pecho. Su hermana, quien viajaba como copiloto, quedó prensada dentro de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja, acompañados por elementos del cuerpo de rescate, acudieron al lugar para iniciar las labores de extracción. Con ayuda de las denominadas quijadas de la vida lograron liberar a la joven, identificada como Denisse Lucero, de 17 años.

Ambos tripulantes fueron trasladados a distintos hospitales. La menor fue llevada al Hospital General, mientras que el conductor fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS.

$!La joven fue trasladada muy delicada al hospital.
La joven fue trasladada muy delicada al hospital. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y detuvieron al señalado como responsable, quien presuntamente presentaba aliento alcohólico, además de haber sufrido lesiones durante el percance.

Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón. Debido a que los familiares del detenido se negaron a aceptar la responsabilidad, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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