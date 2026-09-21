Saltillo: ignora el semáforo y deja a joven de 17 años prensada; conductor es detenido

El conductor de un vehículo Chrysler ocasionó un aparatoso percance vehicular, en el que una menor de edad resultó prensada, luego de presuntamente pasarse un semáforo en rojo sobre calles de la colonia Saltillo 2000. Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas de este lunes, cuando el hombre, identificado como Jesús Alberto, de 36 años, conducía un automóvil Chrysler 300 sobre el bulevar Ingeniero Javier García Villarreal, con dirección de sur a norte.

Al llegar a la intersección con la calle Hércules, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, lo que provocó que le quitara el derecho de paso al conductor de un vehículo Chevy, quien circulaba con la luz verde y realizaba una maniobra de norte a oriente. Tras el impacto, el vehículo compacto salió proyectado contra la jardinera de una farmacia, mientras que el Chrysler terminó estrellándose contra la base del semáforo. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros respondientes y se entrevistaron con los involucrados para conocer lo sucedido.

El conductor afectado, identificado como Enrique Javier, de 23 años, manifestó un fuerte dolor en el pecho. Su hermana, quien viajaba como copiloto, quedó prensada dentro de la unidad. Paramédicos de la Cruz Roja, acompañados por elementos del cuerpo de rescate, acudieron al lugar para iniciar las labores de extracción. Con ayuda de las denominadas quijadas de la vida lograron liberar a la joven, identificada como Denisse Lucero, de 17 años. Ambos tripulantes fueron trasladados a distintos hospitales. La menor fue llevada al Hospital General, mientras que el conductor fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS.