Saltillo: IMM recolecta mezclilla para capacitación de mujeres en Centro Penitenciario

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    Saltillo: IMM recolecta mezclilla para capacitación de mujeres en Centro Penitenciario
    Pantalones, chamarras y faldas de mezclilla pueden ser donados para la elaboración de nuevos artículos dentro del programa de capacitación. FREEPIK

Las prendas serán transformadas en mochilas, portavasos y otros artículos como parte de un programa orientado al desarrollo de habilidades productivas

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Saltillo mantiene abierta una colecta de prendas de mezclilla que serán utilizadas por mujeres del Centro Penitenciario Femenil como materia prima dentro de un programa de capacitación.

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM, explicó que la iniciativa busca desarrollar habilidades productivas que puedan contribuir a la reinserción económica de las participantes.

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Actualmente, detalló, con la mezclilla recibida se elaboran artículos como mochilas, portavasos y mini bolsas.

“Buscamos además el desarrollo de habilidades productivas para estas mujeres, por lo que las y los invitamos a donar, ya que su mezclilla puede tener una segunda vida”, señaló Fernández Tonone.

¿QUÉ SE PUEDE DONAR?

El Instituto recibe pantalones, chamarras y faldas de mezclilla. Las prendas deben entregarse limpias y, preferentemente, conservar la mayor cantidad posible de tela aprovechable.

Las donaciones podrán realizarse durante el resto del año en las instalaciones del IMM, ubicadas en la Nueva Unidad Administrativa, en el cruce de Presidente Cárdenas y Purcell, de 8:00 a 14:00 horas.

$!La Secretaría de Medio Ambiente funcionará como punto temporal de recepción del 7 al 11 de septiembre, de 9:00 a 16:00 horas.
La Secretaría de Medio Ambiente funcionará como punto temporal de recepción del 7 al 11 de septiembre, de 9:00 a 16:00 horas. CORTESÍA

También se habilitaron puntos de recepción en El Chapulín, de martes a domingo de 9:30 a 14:30 horas, y en el Bosque Urbano Mexicano, Etapa 1, de 8:00 a 19:00 horas.

Además, del 7 al 11 de septiembre funcionará como centro de acopio temporal la Secretaría de Medio Ambiente, ubicada en el Centro de Gobierno, sobre los bulevares Fundadores y Centenario de Torreón, con horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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