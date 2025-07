Saltillo: Impacta ambulancia con paciente tras no cederle el paso y la proyecta contra camellón

Una ambulancia particular que trasladaba a una paciente fue impactada por una camioneta que no respetó el paso, provocando un choque

El conductor de una camioneta pick up de la marca Dodge provocó un aparatoso percance vehicular, pues al no cederle el paso a una ambulancia particular, la impactó en su costado derecho, para posteriormente proyectarla contra el camellón central, en calles del oriente de Saltillo.

