Saltillo: Impide pacto con EU hacer grandes presas para almacenar agua

Junto con otras ciudades, Saltillo está impedida para hacer presas captadoras de lluvia luego de que el agua que escurre por la ciudad está comprometida aguas abajo por el tratado de agua México-Estados Unidos.

La científica saltillense, Rosario Sánchez, explicó en su libro “Breve Historia Lúcida de las Aguas Compartidas entre México y Estados Unidos” que este tipo de infraestructura está prohibida.

De acuerdo con Sánchez, en entrevista para VANGUARDIA, las presas gigantes que guardan grandes cantidades de agua están prohibidas por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que escurran aguas abajo.

“Como lo marca el reglamento de la Conagua, no están permitidas, porque los escurrimientos efectivamente están comprometidos aguas abajo. También están comprometidas para Nuevo León, y también el escurrimiento de Nuevo León está comprometido para Tamaulipas. Y así nos vamos. Finalmente todos escurren hacia el Río Bravo, y terminan descargando en el Golfo”, explicó.

No obstante, apuntó que hay infraestructura como presas rompepicos que son retenedoras, que ayudan a la captación de precipitación y no están prohibidas.

Además, apuntó, Saltillo tiene una topografía ideal por el declive, lo que permitiría tener micropresas que capten el agua de lluvia.

“Esas no están prohibidas. Ayudan muchísimo a la ecología urbana, evitan las inundaciones, disminuyen la temperatura y además recargas las áreas verdes que eventualmente llegan al acuífero”, apuntó.

CAPTARÍA 50% DEL CONSUMO

De acuerdo con Iván José Vicente, gerente de Aguas de Saltillo (Agsal), a propósito del libro publicado por Sánchez, una infraestructura del tamaño gigante permitiría mejorar el abasto del recurso hídrico en la capital coahuilense.

“En Saltillo si hacemos una presa nos alivianaría mucho, porque cuando llueve, llueve fuerte, se podría captar agua y podríamos captar hasta mil litros por segundo. Eso es el 50 por ciento de lo que consumimos. Ahora entiendo que este tratado que hay que revisar nos impide hacer estas presas que asegurarían el futuro desafío”, apuntó Vicente.

Agregó que en concordancia con lo publicado por Sánchez en su libro, este tratado perjudica en gran medida a México, por lo que debe replantearse entre ambos países.

“Leyendo este libro te das cuenta de que estamos en manos de un tratado de hace 80 años y que nos afecta tanto porque aunque no estamos en la frontera o no estamos cerca de la frontera, estamos en contextos muy similares. Te hace pensar lo que muy bien dice la doctora en el libro, por qué no replantearlo si las circunstancias han cambiado desde hace 80 años, el contexto, el marco era otro”, dijo.