Saltillo: imprudente automovilista ‘se le mete’ a joven y lo derriba de su moto

Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves en el cruce de la Calle 18 y prolongación Francisco de Urdiñola, en la colonia Mesa de Lourdes, al sur de Saltillo. El percance movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a José Francisco “N” de 24 años, quien circulaba por prolongación Francisco de Urdiñola con dirección a Emilio Arizpe de la Maza cuando ocurrió el accidente. Debido a las lesiones que presentó, el joven fue valorado por los socorristas y abordó la ambulancia para recibir atención médica. Sin embargo, tras la revisión se determinó que no era necesario trasladarlo de urgencia a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras se atendía el accidente.