Saltillo: imprudente automovilista ‘se le mete’ a joven y lo derriba de su moto
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Motociclista de 24 años resultó lesionado tras un accidente en la colonia Mesa de Lourdes; no requirió traslado hospitalario de emergencia y las partes buscarían llegar a un acuerdo
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves en el cruce de la Calle 18 y prolongación Francisco de Urdiñola, en la colonia Mesa de Lourdes, al sur de Saltillo.
El percance movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a José Francisco “N” de 24 años, quien circulaba por prolongación Francisco de Urdiñola con dirección a Emilio Arizpe de la Maza cuando ocurrió el accidente.
Debido a las lesiones que presentó, el joven fue valorado por los socorristas y abordó la ambulancia para recibir atención médica. Sin embargo, tras la revisión se determinó que no era necesario trasladarlo de urgencia a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras se atendía el accidente.
El motociclista señaló que posteriormente acudiría por sus propios medios a recibir atención médica para una revisión más detallada de las lesiones que sufrió.
Por su parte, Víctor Carlos “N”, de 41 años, señalado como presunto responsable del accidente, buscaría llegar a un acuerdo con el motociclista para cubrir los daños materiales y los posibles gastos médicos derivados del percance, mediante la aseguradora que acudió al lugar.