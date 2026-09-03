Saltillo: imprudente automovilista ‘se le mete’ a joven y lo derriba de su moto

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    Saltillo: imprudente automovilista ‘se le mete’ a joven y lo derriba de su moto
    El automovilista señalado como presunto responsable buscaría cubrir los daños y posibles gastos médicos mediante su aseguradora. ULISES MARTÍNEZ

Motociclista de 24 años resultó lesionado tras un accidente en la colonia Mesa de Lourdes; no requirió traslado hospitalario de emergencia y las partes buscarían llegar a un acuerdo

Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves en el cruce de la Calle 18 y prolongación Francisco de Urdiñola, en la colonia Mesa de Lourdes, al sur de Saltillo.

El percance movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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$!El motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras el percance registrado en la colonia Mesa de Lourdes.
El motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras el percance registrado en la colonia Mesa de Lourdes. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a José Francisco “N” de 24 años, quien circulaba por prolongación Francisco de Urdiñola con dirección a Emilio Arizpe de la Maza cuando ocurrió el accidente.

Debido a las lesiones que presentó, el joven fue valorado por los socorristas y abordó la ambulancia para recibir atención médica. Sin embargo, tras la revisión se determinó que no era necesario trasladarlo de urgencia a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras se atendía el accidente.

$!José Francisco, de 24 años, resultó con lesiones luego del accidente vial.
José Francisco, de 24 años, resultó con lesiones luego del accidente vial. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista señaló que posteriormente acudiría por sus propios medios a recibir atención médica para una revisión más detallada de las lesiones que sufrió.

Por su parte, Víctor Carlos “N”, de 41 años, señalado como presunto responsable del accidente, buscaría llegar a un acuerdo con el motociclista para cubrir los daños materiales y los posibles gastos médicos derivados del percance, mediante la aseguradora que acudió al lugar.

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