Saltillo: muere hombre tras brutal golpiza en la colonia Antonio Cárdenas

Un hombre de 46 años murió mientras permanecía internado en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a consecuencia de las lesiones que sufrió durante una agresión física.

La víctima fue identificada como Manuel, quien ingresó al hospital la noche del domingo 30 de agosto, luego de haber sido atacado a golpes por tres personas, según lo informado por sus familiares ante las autoridades.

El hombre presentó una hemorragia subdural traumática, por lo que inicialmente fue trasladado en un vehículo particular a la Clínica 70 del IMSS.