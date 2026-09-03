Saltillo: muere hombre tras brutal golpiza en la colonia Antonio Cárdenas
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Manuel permaneció hospitalizado varios días debido a una hemorragia subdural traumática, resultado del ataque a golpes por parte de tres personas
Un hombre de 46 años murió mientras permanecía internado en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a consecuencia de las lesiones que sufrió durante una agresión física.
La víctima fue identificada como Manuel, quien ingresó al hospital la noche del domingo 30 de agosto, luego de haber sido atacado a golpes por tres personas, según lo informado por sus familiares ante las autoridades.
El hombre presentó una hemorragia subdural traumática, por lo que inicialmente fue trasladado en un vehículo particular a la Clínica 70 del IMSS.
Debido a la gravedad de su estado de salud, los médicos ordenaron su traslado en una ambulancia a la Clínica 2, donde permaneció internado en la cama 201.
Sin embargo, pese a la atención médica recibida, Manuel falleció a consecuencia de las lesiones que presentaba.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Como parte de las primeras investigaciones, se estableció que la agresión ocurrió en la colonia Antonio Cárdenas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de los probables responsables, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron en la agresión.