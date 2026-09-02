Club Campestre de Saltillo: 577 golfistas disputarán el Torneo Anual 2026

El Club Campestre de Saltillo está listo para poner en marcha mañana jueves 3 de septiembre la edición 71 de su Torneo Anual de Golf, que ya tiene confirmada la participación de 577 bastoneros, cifra que convierte a esta edición en la de mayor convocatoria en la historia de la competencia. El torneo comenzará con las categorías que concentran el mayor número de participantes, entre ellas las divisiones D y E, mientras que también hará su debut la categoría Premier, una de las novedades del programa para este año.

La incorporación de Premier responde a la necesidad de abrir un espacio para jugadores que, por su nivel, quedaban fuera de la categoría Campeonato. Esta división forma parte del programa de la Federación Mexicana de Golf y en Saltillo tendrá su primera participación dentro del Torneo Anual.

La categoría Premier está destinada a jugadores con hándicap de entre 1 y 3 golpes, mientras que la división Campeonato reúne a los golfistas con hándicap de 0 a 0.9. Hasta el momento se tienen registrados 21 jugadores en Premier, con un límite establecido de 32 participantes. Con esta modificación, el Club Campestre busca distribuir de mejor manera a los jugadores de acuerdo con su nivel competitivo y brindar una alternativa para quienes anteriormente no alcanzaban el rango requerido para competir en Campeonato. La edición 71 también contará por segundo año consecutivo con la categoría Súper Sénior, destinada a golfistas mayores de 70 años. Anteriormente, estos jugadores formaban parte de la división Sénior B, pero ahora cuentan con un espacio exclusivo dentro de la competencia. Además, la categoría Sénior tendrá una nueva distribución con las divisiones A, B y C, con el objetivo de agrupar a los participantes de acuerdo con sus edades y generar enfrentamientos más equilibrados. El calendario comenzará mañana y se extenderá durante los siguientes días con la participación de las diferentes categorías. Las divisiones D y E, junto con Premier, serán algunas de las primeras en entrar en acción, mientras que las categorías de mayor nivel tendrán su turno posteriormente.

La organización espera mantener una competencia con actividad constante en el campo durante los primeros días, antes de llegar a las rondas correspondientes a las categorías estelares y a la definición de los campeones. Con los 577 jugadores ya confirmados, el Torneo Anual del Club Campestre de Saltillo iniciará mañana su edición 71 con un nuevo registro de participación y modificaciones en su estructura competitiva, entre ellas la llegada de Premier y la consolidación de la división Súper Sénior.