Vuelca tráiler cargado de cerveza y ‘hacen su agosto’ con la carga, en la carretera a Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Parte de la mercancía quedó destruida, mientras habitantes de ejidos cercanos aprovecharon el accidente para realizar rapiña con el producto en buen estado
Un tráiler cargado con cerveza volcó la mañana de este jueves sobre la carretera a Torreón, provocando que parte de la mercancía quedara regada a un costado de la vialidad y fuera rápidamente saqueada por habitantes de ejidos cercanos.
El accidente ocurrió minutos antes de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 24 de la autopista, cuando el operador perdió el control de la pesada unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad.
Tras salir del camino, el tráiler terminó recostado sobre su costado izquierdo en el acotamiento, mientras que la caja se abrió y dejó expuesta la carga de cerveza.
El reporte movilizó a elementos de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales, quienes acudieron para tomar conocimiento del percance y auxiliar al conductor, quien, pese a lo aparatoso del accidente, resultó ileso.
Sin embargo, mientras las autoridades atendían la emergencia, habitantes de comunidades cercanas comenzaron a llegar al sitio y, aprovechando la mercancía que quedó esparcida, iniciaron con la rapiña.
La presencia de numerosas personas impidió que los elementos federales pudieran contener el saqueo, por lo que gran parte de la cerveza terminó en manos de los pobladores.
Finalmente, grúas acudieron para realizar las maniobras de retiro y recolección de los restos de la carga, así como para trasladar el tráiler a un corralón, donde permanecerá mientras se deslindan responsabilidades y se cubren las sanciones correspondientes.