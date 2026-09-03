$!Vuelca tráiler cargado de cerveza y ‘hacen su agosto’ con la carga, en la carretera a Torreón

Un tráiler cargado con cerveza volcó la mañana de este jueves sobre la carretera a Torreón, provocando que parte de la mercancía quedara regada a un costado de la vialidad y fuera rápidamente saqueada por habitantes de ejidos cercanos. El accidente ocurrió minutos antes de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 24 de la autopista, cuando el operador perdió el control de la pesada unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad.

Tras salir del camino, el tráiler terminó recostado sobre su costado izquierdo en el acotamiento, mientras que la caja se abrió y dejó expuesta la carga de cerveza. El reporte movilizó a elementos de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales, quienes acudieron para tomar conocimiento del percance y auxiliar al conductor, quien, pese a lo aparatoso del accidente, resultó ileso. Sin embargo, mientras las autoridades atendían la emergencia, habitantes de comunidades cercanas comenzaron a llegar al sitio y, aprovechando la mercancía que quedó esparcida, iniciaron con la rapiña.