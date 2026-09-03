$!Coahuila: Magistrada electoral, que busca Presidencia del IEC, habría abusado de su cargo por contratar a familiar

La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (TECZ), Clara Patricia Mújica Valdez, contrató en el organismo a su sobrina Gabriela Elizabeth Pérez Amaro. Documentos en posesión de VANGUARDIA confirman que Pérez Amaro se desempeña en el Secretariado de Estudio y Cuenta de la magistrada.

Mújica Valdez, además, se encuentra en el proceso de selección y será entrevistada en octubre como aspirante a consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de acuerdo con documentos públicos del organismo. Según lo que ambas han mostrado en sus redes sociales, Mújica Valdez está casada con Antonio Amaro Ávila, quien, a su vez, es hermano de Gabriela Amaro Ávila, madre de Gabriela Elizabeth. La contratación de Gabriela Elizabeth, de 25 años, en el Secretariado de Estudio y Cuenta del TECZ podría constituir un posible abuso de funciones y conflicto de interés por parte de Mújica Valdez.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), de aplicación en Coahuila, establece en su artículo 57 que un servidor público incurre en abuso de funciones cuando se vale de sus atribuciones para obtener un beneficio para “sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”. Este supuesto está contemplado entre las faltas administrativas graves de los servidores públicos. En estos casos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede imponer sanciones como la suspensión del empleo, la destitución, una sanción económica o la inhabilitación temporal.

Asimismo, la práctica podría constituir un conflicto de interés, de acuerdo con la LGRA, que en su artículo 58 establece que incurre en esta falta la persona servidora pública que “intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal”. La propia ley define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

MAGISTRADA TRAS ELECCIÓN JUDICIAL La magistrada fue electa el año pasado mediante el proceso de elección judicial, luego de ser postulada en la boleta por el Poder Ejecutivo, por lo que ocupa el cargo desde agosto de 2025. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y ha desempeñado diversos cargos en el servicio público desde 2007. Entre ellos se encuentran el de asesora de una consejera electoral del IEC y el de secretaria de Estudio y Cuenta en el TECZ, cargo que actualmente ocupa su sobrina, entre 2018 y 2021.

Por su parte, documentos públicos del IEC señalan que Gabriela Elizabeth es licenciada en Derecho por la Universidad Vizcaya y se desempeñó como consejera del Comité Distrital 6, con sede en el municipio de Frontera. Hasta el cierre de esta edición, no se había obtenido una postura de Mújica Valdez sobre la contratación de su sobrina política.