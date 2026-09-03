POLITICÓN: Empresarios acusan de extorsión a agentes de la FGR en Coahuila

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    POLITICÓN: Empresarios acusan de extorsión a agentes de la FGR en Coahuila
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El caso exige la acción urgente de David Boone, titular de Control Regional, pues por miedo los empresarios de la Región Sureste no se han atrevido a denunciar los delitos de los que han sido víctimas por parte de agentes y ministerios públicos federales

I. TODO EN FAMILIA

Clara Patricia Mújica Valdez, magistrada del Tribunal Electoral local, busca presidir el IEC, pero debería explicar antes un asunto familiar. VANGUARDIA documentó que su sobrina política, Gabriela Elizabeth Pérez Amaro, hoy trabaja como secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral, adscrita a su ponencia. Las autoridades deberán determinar si el hecho es nepotismo. Pero la lectura política es mucho más sencilla: quien busca encabezar el organismo encargado de cuidar las elecciones no debería llegar con dudas sobre acomodos familiares. Ahora el INE de Guadalupe Taddei decidirá si este perfil es adecuado para presidir el IEC.

II. NEPOTISMO LOCAL

Claudia Sheinbaum lo ha repetido: el nepotismo es corrupción, especialmente dentro de los órganos jurisdiccionales. Con ese argumento defendió la reforma judicial y criticó los tribunales llenos de familiares. Y aunque Clara Mújica no ocupa un cargo de elección popular, el posicionamiento presidencial también la incluye. ¿O será que en Coahuila hay una explicación conveniente para esta conducta? Ahora toca escuchar a la magistrada. ¿Qué tiene que decir sobre la contratación de su sobrina?

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III. ALARMA EMPRESARIAL

David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, tiene un asunto delicado en Coahuila. Nos cuentan que entre empresarios de la Región Sureste crece la preocupación por la actuación de agentes y ministerios públicos de la Fiscalía General de la República. Algunos aseguran haber sufrido presiones y extorsiones; otros hablan de delitos inventados para obligarlos a entregar dinero. El asunto deberá investigarse, pero las versiones ya circulan con fuerza en el sector empresarial. Si Boone supervisa las delegaciones de la FGR en los estados, sería conveniente que mire lo que se comenta en su entidad natal.

IV. MIEDO A DENUNCIAR

Lo más grave es que empresarios dicen tener miedo de denunciar. Según nos comentan, algunos habrían recibido amenazas para guardar silencio y evitar que los señalamientos lleguen a un expediente. Por eso ya no basta con esperar una denuncia: la Fiscalía debe abrir canales seguros, revisar a sus agentes y proteger a quien decida hablar. La falta de denuncias puede servir para decir que no pasa nada, pero también puede revelar algo peor: que nadie confía en quienes deberían recibirlas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/coahuila-refuerza-estrategia-contra-extorsion-advierten-por-enganos-a-trabajadores-GB22894121

V. CURUL LEJANA

El diputado petista Tony Flores recibió un revés que podría ser definitivo. La Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral federal, decidió que su suplente, Fernando Rodríguez González, debe ocupar la curul por el resto de la Legislatura. La razón: una interpretación semántica respecto del significado de un artículo de la Constitución de Coahuila, el mismo que sirvió para dejarlo fuera –por faltista– del periodo de receso recién concluido. Cosas de la vida: apenas anteayer el de Múzquiz presumía las fotos que se tomó, el domingo anterior, con las secretarias de Gobernación y del Bienestar en la CDMX... y hoy es un ciudadano común, pues ya no tiene asiento en el Congreso.

VI. PURAS PÉRDIDAS

El Tribunal Local, que encabeza Karla Félix Neira, tiene 48 horas de plazo para emitir una nueva sentencia en torno al caso y, aunque esa nueva sentencia podrá ser combatida por el petista, lo cierto es que en la siguiente sesión del pleno, a realizarse el próximo martes, quien será convocado al pleno será su suplente, Fernando Rodríguez González. Y todo por no pedir licencia cuando decidió ir a buscar la reelección... que también perdió.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tribunal-electoral-federal-vuelve-a-dejar-a-tony-flores-fuera-del-congreso-de-coahuila-podria-no-regresar-OA23239564

VII. RELEVO ESPERADO

Carlos de Lara McGrath asumió la dirección del Centro de Justicia Municipal de Torreón tras rendir protesta ante el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El relevo se esperaba desde hace tiempo: la permanencia de Martha Rodríguez Romero resultaba cada vez más difícil de sostener por los cuestionamientos sobre su desempeño. Ahora llega un perfil con experiencia jurídica para hacerse cargo de un área relacionada con la seguridad y el orden municipal. El nombramiento luce lógico; habrá que ver si De Lara corrige lo que no funcionaba o solamente administra los pendientes que encontró sobre el escritorio.

VIII. DOBLE FACTURA

La salida de Martha Rodríguez Romero tampoco puede aislarse por completo de la lectura política: es esposa de Pepe Ganem, convertido en el villano favorito de Torreón. Ella ya cargaba con cuestionamientos propios sobre su trabajo, pero el apellido de la familia política no ayudaba a sostenerla. Nos comentan que el cambio era previsible y sólo faltaba conocer cuándo ocurriría. Al final, el Ayuntamiento retiró otra pieza ligada a la administración anterior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/carlos-de-lara-llega-al-centro-de-justicia-municipal-continuara-evaluacion-de-dependencias-riquelme-CA23236361

IX. SÍ CUENTA

Hace unos días, Carlos Villarreal recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por “Prendamos Monclova”, estrategia que reúne obras, seguridad, desarrollo económico, imagen urbana y programas sociales. Este reconocimiento, otorgado por Alcaldes de México, también valora la sinergia entre el Municipio, el Gobierno del Estado, empresarios y ciudadanos. No es poca cosa para una ciudad acostumbrada a la incertidumbre económica y urgida de buenas noticias. El galardón no sustituye los resultados ni resuelve los problemas, pero confirma que el camino llama la atención fuera de Coahuila. El aplauso fue nacional; la tarea sigue en casa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/reconoce-carlos-villarreal-alcalde-de-monclova-a-medallistas-monclovenses-de-la-olimpiada-nacional-de-oro-FA23237662
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