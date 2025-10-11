Saltillo: imprudente conductor se lleva de encuentro a motociclista; dijo no haberlo visto

Un accidente registrado la tarde de este sábado en la intersección de Mesquite y Cactus Navideño, en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo, se resolvió mediante un convenio por los daños y lesiones ocasionados.

Alrededor de la 1:30 de la tarde, se señaló como responsable a Gonzalo “N”, de 24 años, quien conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee sobre Cactus Navideño.

