Saltillo: imprudente conductor se lleva de encuentro a motociclista; dijo no haberlo visto

Saltillo
/ 11 octubre 2025
    Saltillo: imprudente conductor se lleva de encuentro a motociclista; dijo no haberlo visto
    Un accidente en la intersección de Mesquite y Cactus Navideño terminó con un convenio entre los involucrados por los daños y lesiones ocasionados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

La víctima resultó sin lesiones graves y ambos llegaron a un acuerdo por los daños y gastos médicos ante la autoridad municipal

Un accidente registrado la tarde de este sábado en la intersección de Mesquite y Cactus Navideño, en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo, se resolvió mediante un convenio por los daños y lesiones ocasionados.

Alrededor de la 1:30 de la tarde, se señaló como responsable a Gonzalo “N”, de 24 años, quien conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee sobre Cactus Navideño.

$!Miguel, de 46 años, resultó lesionado, pero tras la valoración de la Cruz Roja se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida.
Miguel, de 46 años, resultó lesionado, pero tras la valoración de la Cruz Roja se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor intentaba ingresar al estacionamiento de un comercio cruzando la calle Mesquite, pero no se percató de la motocicleta que circulaba con rumbo a Otilio González, lo que provocó que Miguel, de 46 años, cayera al piso.

Personal de la Cruz Roja acudió para atender al lesionado, quien tras la valoración no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida. Permaneció en el lugar para llegar a un acuerdo sobre los daños y gastos médicos.

$!Gonzalo “N”, de 24 años, conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee y no se percató de la motocicleta que circulaba sobre la calle Mesquite.
Gonzalo “N”, de 24 años, conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee y no se percató de la motocicleta que circulaba sobre la calle Mesquite. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Tras el diálogo entre los involucrados, se firmó un convenio ante la autoridad municipal, y ambos se retiraron del lugar una vez pactado el acuerdo.

Ulises Martínez

