Saltillo impulsa el deporte comunitario con estrategia municipal

Llevar la actividad física a colonias y barrios de Saltillo se ha consolidado como una de las principales líneas de acción de la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Díaz González, quien ha apostado por el deporte como herramienta de cohesión social, prevención y desarrollo comunitario.

Como parte de esta política pública se creó el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, un organismo público descentralizado que cuenta con autonomía jurídica y patrimonio propio, encargado de diseñar y ejecutar programas que acerquen el deporte a todos los sectores de la población. El Presidente Municipal explicó que, a través de la estrategia Por Amor al Deporte, se ha desplegado una red de 61 activadores físicos que llevan actividades deportivas y de cultura física a plazas, parques y espacios públicos en distintos puntos del municipio. “Estamos convencidos de que cada cancha y cada parque pueden convertirse en puntos de encuentro para activarnos y vivir con orgullo nuestra ciudad”, afirmó.

Durante 2025, las nueve unidades deportivas y los tres centros acuáticos de Saltillo registraron la asistencia de aproximadamente 350 mil personas, con un promedio mensual de 2 mil 700 visitas. A la par, en centros comunitarios y espacios públicos se promovieron disciplinas como acondicionamiento físico, bailoterapia, jumping, box, artes marciales, kung-fu y taekwondo, además de deportes tradicionales, beneficiando a más de 3 mil 500 saltillenses. El impulso al deporte también se reflejó en la formación de nuevos talentos. En 2025 se llevó a cabo el torneo de Box Amateur Auténticos Novatos, en el que participaron 228 niñas, niños y jóvenes que debutaron formalmente en el cuadrilátero. Asimismo, más de 6 mil 600 personas participaron en academias deportivas y extradeportivas como natación, fútbol, BMX, básquetbol, danza folclórica y baile moderno.