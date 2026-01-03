Saltillo impulsa el deporte comunitario con estrategia municipal

    El alcalde Javier Díaz González destacó que la estrategia Por Amor al Deporte ha permitido llevar actividades físicas a plazas y espacios públicos de colonias y barrios de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

La administración municipal de Saltillo fortaleció en 2025 el acceso al deporte en colonias y barrios mediante programas comunitarios, academias deportivas y eventos de alto nivel

Llevar la actividad física a colonias y barrios de Saltillo se ha consolidado como una de las principales líneas de acción de la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Díaz González, quien ha apostado por el deporte como herramienta de cohesión social, prevención y desarrollo comunitario.

Las unidades deportivas y centros acuáticos del municipio registraron durante 2025 una afluencia de alrededor de 350 mil personas. FOTO: CORTESÍA

Como parte de esta política pública se creó el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, un organismo público descentralizado que cuenta con autonomía jurídica y patrimonio propio, encargado de diseñar y ejecutar programas que acerquen el deporte a todos los sectores de la población.

El Presidente Municipal explicó que, a través de la estrategia Por Amor al Deporte, se ha desplegado una red de 61 activadores físicos que llevan actividades deportivas y de cultura física a plazas, parques y espacios públicos en distintos puntos del municipio. “Estamos convencidos de que cada cancha y cada parque pueden convertirse en puntos de encuentro para activarnos y vivir con orgullo nuestra ciudad”, afirmó.

Niñas, niños y jóvenes participaron en torneos y academias deportivas impulsadas por el municipio. FOTO: CORTESÍA

Durante 2025, las nueve unidades deportivas y los tres centros acuáticos de Saltillo registraron la asistencia de aproximadamente 350 mil personas, con un promedio mensual de 2 mil 700 visitas. A la par, en centros comunitarios y espacios públicos se promovieron disciplinas como acondicionamiento físico, bailoterapia, jumping, box, artes marciales, kung-fu y taekwondo, además de deportes tradicionales, beneficiando a más de 3 mil 500 saltillenses.

El impulso al deporte también se reflejó en la formación de nuevos talentos. En 2025 se llevó a cabo el torneo de Box Amateur Auténticos Novatos, en el que participaron 228 niñas, niños y jóvenes que debutaron formalmente en el cuadrilátero. Asimismo, más de 6 mil 600 personas participaron en academias deportivas y extradeportivas como natación, fútbol, BMX, básquetbol, danza folclórica y baile moderno.

$!Saltillo fue sede en 2025 de eventos deportivos nacionales e internacionales y alcanzó un récord histórico de 85 medallistas en la Olimpiada Nacional CONADE.
Saltillo fue sede en 2025 de eventos deportivos nacionales e internacionales y alcanzó un récord histórico de 85 medallistas en la Olimpiada Nacional CONADE. FOTO: CORTESÍA

Estos esfuerzos derivaron en un máximo histórico de 85 medallistas saltillenses en la Olimpiada Nacional CONADE 2025. Además, Saltillo fue sede de eventos de talla nacional e internacional, como el World Archery México Championship y el 12° Campeonato Nacional de Sóftbol de Pelota Puesta, así como de la entrega del Premio al Mérito Deportivo Municipal 2025.

