Saltillo: Impulsan la permacultura urbana con curso ‘De mi balcón al plato’
El curso buscó transformar balcones, terrazas y patios pequeños en espacios productivos y sustentables
Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la autonomía alimentaria y el emprendimiento verde en la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, ofreció el curso presencial intensivo “Permacultura urbana: De mi balcón al plato”, una iniciativa orientada a transformar balcones, terrazas y patios pequeños en espacios productivos y sustentables.
La titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Linda Vanessa Fernández Tonone, informó que esta capacitación estuvo enfocada en mostrar alternativas ecológicas para el cultivo de alimentos y plantas medicinales desde el entorno urbano, y estuvo dirigida principalmente a mujeres, amas de casa, emprendedoras y personas sin experiencia previa en agricultura.
Destacó que para el alcalde Javier Díaz González y el gobernador Manolo Jiménez Salinas el empoderamiento de la mujer es una prioridad, por lo que consideró fundamental fortalecer a mujeres y hombres saltillenses mediante talleres y cursos de este tipo, con el fin de construir una comunidad más productiva y autosuficiente.
El curso se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Administrativa de la Presidencia Municipal y fue impartido por Lorenzo Alejandro López Barbosa, Norma Sánchez García y Selene Yáñez Martínez, integrantes del Centro de Permacultura y del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).
Durante la capacitación “De mi balcón al plato”, las y los participantes conocieron los principios básicos de la permacultura urbana, aprendieron a diagnosticar sus espacios de acuerdo con factores como la luz, el agua y los materiales disponibles, así como a diseñar huertos permaculturales adaptados a sus necesidades, mediante el uso de materiales reciclados y técnicas agroecológicas.
Las actividades se desarrollaron a través de dinámicas participativas, ejercicios prácticos y trabajo en equipo, lo que permitió a las y los asistentes adquirir conocimientos aplicables de manera inmediata en sus hogares.
Con estas acciones, el alcalde Javier Díaz González reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria y la generación de alternativas sostenibles que contribuyan a la prosperidad de las familias y al desarrollo de comunidades más sustentables en Saltillo.