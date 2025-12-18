Saltillo: Impulsan la permacultura urbana con curso ‘De mi balcón al plato’

Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la autonomía alimentaria y el emprendimiento verde en la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, ofreció el curso presencial intensivo “Permacultura urbana: De mi balcón al plato”, una iniciativa orientada a transformar balcones, terrazas y patios pequeños en espacios productivos y sustentables.

La titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Linda Vanessa Fernández Tonone, informó que esta capacitación estuvo enfocada en mostrar alternativas ecológicas para el cultivo de alimentos y plantas medicinales desde el entorno urbano, y estuvo dirigida principalmente a mujeres, amas de casa, emprendedoras y personas sin experiencia previa en agricultura.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026

Destacó que para el alcalde Javier Díaz González y el gobernador Manolo Jiménez Salinas el empoderamiento de la mujer es una prioridad, por lo que consideró fundamental fortalecer a mujeres y hombres saltillenses mediante talleres y cursos de este tipo, con el fin de construir una comunidad más productiva y autosuficiente.

El curso se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Administrativa de la Presidencia Municipal y fue impartido por Lorenzo Alejandro López Barbosa, Norma Sánchez García y Selene Yáñez Martínez, integrantes del Centro de Permacultura y del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).