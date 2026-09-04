Saltillo: Inaugura UAAAN el Museo del Centenario ‘La Gloria’

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) inauguró este 3 de septiembre el Museo del Centenario “La Gloria”, un espacio creado para preservar, difundir y poner en valor la historia de la institución y su aportación al desarrollo del campo mexicano. La ceremonia fue encabezada por el rector Alberto Flores Olivas y contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), exgobernadores, integrantes de la comunidad universitaria y familiares vinculados con la trayectoria de la UAAAN.

RESCATAN INMUEBLE HISTÓRICO El museo se encuentra en el emblemático edificio de la Ex Hacienda de Buenavista, inmueble que fue restaurado para albergar este espacio dedicado a la memoria institucional.

Durante el acto inaugural se destacó el respeto a las características históricas del inmueble, así como la incorporación de una propuesta museográfica que combina elementos tradicionales con herramientas tecnológicas para ofrecer una experiencia distinta a los visitantes. La apertura de “La Gloria” forma parte de las acciones encaminadas a preservar el patrimonio de la universidad y fortalecer el vínculo entre su historia, la comunidad universitaria y la sociedad.

El recinto también plantea una mirada hacia el futuro de la institución, al destacar su papel en temas como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el desarrollo del sector agroalimentario nacional. La ceremonia concluyó con la develación de una placa conmemorativa y un recorrido guiado por las instalaciones del nuevo museo.

Con la apertura de “La Gloria”, la UAAAN incorpora un nuevo espacio para conocer distintas etapas de su trayectoria y reconocer la contribución que ha realizado a la formación de profesionales y al desarrollo del campo mexicano.

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