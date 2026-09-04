Saltillo: Inaugura UAAAN el Museo del Centenario ‘La Gloria’

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    Saltillo: Inaugura UAAAN el Museo del Centenario ‘La Gloria’
    Autoridades encabezadas por el rector Alberto Flores Olivas participaron en la inauguración del Museo del Centenario “La Gloria”. CORTESÍA

El recinto ocupa la Ex Hacienda de Buenavista y reúne elementos históricos y tecnológicos para difundir el legado de la institución

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) inauguró este 3 de septiembre el Museo del Centenario “La Gloria”, un espacio creado para preservar, difundir y poner en valor la historia de la institución y su aportación al desarrollo del campo mexicano.

La ceremonia fue encabezada por el rector Alberto Flores Olivas y contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), exgobernadores, integrantes de la comunidad universitaria y familiares vinculados con la trayectoria de la UAAAN.

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RESCATAN INMUEBLE HISTÓRICO

El museo se encuentra en el emblemático edificio de la Ex Hacienda de Buenavista, inmueble que fue restaurado para albergar este espacio dedicado a la memoria institucional.

$!El museo se ubica en el histórico inmueble de la Ex Hacienda de Buenavista.
El museo se ubica en el histórico inmueble de la Ex Hacienda de Buenavista. CORTESÍA

Durante el acto inaugural se destacó el respeto a las características históricas del inmueble, así como la incorporación de una propuesta museográfica que combina elementos tradicionales con herramientas tecnológicas para ofrecer una experiencia distinta a los visitantes.

La apertura de “La Gloria” forma parte de las acciones encaminadas a preservar el patrimonio de la universidad y fortalecer el vínculo entre su historia, la comunidad universitaria y la sociedad.

$!La ceremonia incluyó la develación de una placa conmemorativa y un recorrido por las instalaciones.
La ceremonia incluyó la develación de una placa conmemorativa y un recorrido por las instalaciones. CORTESÍA

El recinto también plantea una mirada hacia el futuro de la institución, al destacar su papel en temas como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el desarrollo del sector agroalimentario nacional.

La ceremonia concluyó con la develación de una placa conmemorativa y un recorrido guiado por las instalaciones del nuevo museo.

$!La foto del fundador de la institución, don Antonio Narro, no podía faltar en el nuevo museo.
La foto del fundador de la institución, don Antonio Narro, no podía faltar en el nuevo museo. CORTESÍA

Con la apertura de “La Gloria”, la UAAAN incorpora un nuevo espacio para conocer distintas etapas de su trayectoria y reconocer la contribución que ha realizado a la formación de profesionales y al desarrollo del campo mexicano.

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