Saltillo: inauguran quinto Festival de la Mariposa Monarca con Plaza de Armas llena

La exposición de artesanías que combinan el Día de Muertos con la Mariposa Monarca permanecerá hasta el 9 de noviembre en el Callejón Santos Rojo, la Plaza de Armas, Paseo Capital, el Palacio de Gobierno y la Plaza Nueva Tlaxcala

La tarde de este sábado se inauguró la quinta edición del Festival Paso de la Mariposa Monarca en el Centro Histórico de Saltillo, mismo que recibió a cientos de personas para el arranque.

El Festival se da en el marco del Festival de las Ánimas 2025 y expone artesanías que combinan dos acontecimientos importantes del otoño, el Día de Muertos y el paso de la mariposa por la región.

$!Entre las obras destacan catrinas, alebrijes y cientos de mariposas elaboradas por artistas y familias saltillenses.
Entre las obras destacan catrinas, alebrijes y cientos de mariposas elaboradas por artistas y familias saltillenses. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

La obra se inauguró en el Callejón Santos Rojo aunque también están instaladas en la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, la Plaza Nueva Tlaxcala y Paseo Capital.

Desde el año pasado, la plataforma de promoción cultural RUMA Arte y Comunidad comenzó a elaborar las artesanías expuestas, aunque se contó con el apoyo de los gobiernos de Coahuila y Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y la delegación en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social.

$!El alcalde Javier Díaz González destacó que eventos como este fortalecen la vida cultural y turística de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz González destacó que eventos como este fortalecen la vida cultural y turística de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Nichté Ruiz, directora de RUMA, detalló que incluso “se perdió la cuenta” de todas las mariposas monarca que conformaron la exposición luego del trabajo de 40 personas voluntarias, principalmente mujeres y sus familias.

“Tenemos más de 30 catrinas, en el patio central de palacio tenemos 29 alebrijes, tenemos 10 alebrijes monumentales y muchisisísimas mariposas. Para nosotros la mejor recompensa es ver que la gente venga, lo disfrute y lo viva como debe ser”, detalló Ruiz.

$!La exposición “Paso de la Mariposa Monarca” llena de color y simbolismo las principales plazas del Centro Histórico.
La exposición “Paso de la Mariposa Monarca” llena de color y simbolismo las principales plazas del Centro Histórico.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González estuvo presente en el corte de listón, reconoció verbalmente a las mujeres que trabajaron en la exposición y destacó que la abundante presencia de personas en sitios públicos como la Plaza de Armas se explica por la coordinación con el gobierno estatal que mantiene la seguridad en la capital coahuilense.

$!El Callejón Santos Rojo y la Plaza de Armas lucieron repletos de visitantes durante la inauguración del festival.
El Callejón Santos Rojo y la Plaza de Armas lucieron repletos de visitantes durante la inauguración del festival. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

“Este tipo de exposiciones la vamos a poder disfrutar miles y miles de saltillenses, pero también miles de turistas de otras partes de nuestro estado, de otras partes de nuestro país. Eso es lo que queremos trabajar, porque esto es calidad de vida. Que todas las acciones, todos los programas, todas las actividades que desarrollamos de la mano con el gobernador, nosotros como administración municipal, van encaminadas a eso, a mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses”, detalló el alcalde.

$!El alcalde Javier Díaz González destacó que eventos como este fortalecen la vida cultural y turística de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz González destacó que eventos como este fortalecen la vida cultural y turística de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

En su intervención, la secretaria de cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, calificó el evento como “una hermosura” y apuntó a transmitir la cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones.

¿Saben qué me parece maravilloso? Que recordemos a nuestros muertos, que les elevemos altares, que los recordemos con cariño y que esperemos que en esa noche mágica del 1 y del 2 de noviembre vienen a unirse con nosotros y les damos la más cordial y bella de las bienvenidas. Les ofrecemos lo que les gustaba, los que amaba en su vida terrena. Eso es la maravilla de juntar, de reunir esta poesía del nido de la mariposa monarca con el recuerdo cariñoso y de amor hacia los que se fueron ya antes que nosotros y que un día también júrenlo, nos vamos a reunir con ellos”, dijo la funcionaria.

$!La exposición combina la tradición del Día de Muertos con el paso migratorio de la mariposa monarca por la región.
La exposición combina la tradición del Día de Muertos con el paso migratorio de la mariposa monarca por la región. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

En el corte de listón también participaron Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS); Tatiana Villarreal, Secretaria Privada del Ejecutivo de Coahuila; Eréndira Herrejón coordinadora de promoción y patrimonio cultural de la UAdeC; Juanita Vázquez Badillo, subdirectora de recursos administrativos y gestión cultural del DIF Coahuila y José Valeriano Ibáñez, delegado en Coahuila del IMSS.

La exposición permanecerá en los mencionados lugares hasta el próximo 9 de noviembre.

