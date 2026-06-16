Saltillo inaugurará su primer Sistema Inteligente de Almacenamiento Energético (BESS)

El próximo 23 de junio se inaugurará en Saltillo el primer Sistema Inteligente de Almacenamiento Energético BESS (Battery Energy Storage System), un proyecto que busca impulsar la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la competitividad industrial de la región. La presentación se llevará a cabo a las 17:00 horas en la Torrelit, donde se dará a conocer un caso de éxito desarrollado para la empresa Ave y Más, resultado de la colaboración entre Ecoteko Energy Solutions, Huawei y Exel Solar.

El proyecto integra generación fotovoltaica y almacenamiento inteligente de energía, con el objetivo de optimizar el consumo eléctrico y fortalecer la continuidad operativa de las industrias. Un sistema BESS es una tecnología capaz de almacenar electricidad en baterías y administrarla mediante un software inteligente que decide de manera automática cuándo cargar o liberar la energía. Esto permite aprovechar mejor la electricidad generada por fuentes renovables, como paneles solares, así como utilizarla en momentos de mayor demanda o cuando los costos de la energía son más elevados. Además de servir como respaldo ante interrupciones en el suministro eléctrico, estos sistemas ayudan a estabilizar la red, disminuir cargos por demanda máxima y reducir la dependencia de la red pública, favoreciendo un uso más eficiente y sustentable de la energía. Especialistas comparan esta tecnología con una gran batería inteligente capaz de almacenar la energía excedente para utilizarla cuando sea necesaria, garantizando un suministro más estable, limpio y económico.

Durante la inauguración estarán presentes Héctor Silveyra, director general de Exel Solar; Daniel Duque, director adjunto; Vicente Oviedo, director general y fundador de Ave y Más; Héctor García Salazar, Sales Manager BESS de Huawei Digital Power; José Antonio Perea Saavedra, director de Desarrollo de Negocio, y Rodrigo Garza Llovera, director general y fundador de Ecoteko Energy Solutions. La puesta en marcha de este sistema representa uno de los primeros proyectos de almacenamiento energético inteligente en Saltillo y busca convertirse en una referencia para la adopción de tecnologías orientadas a la transición energética y la sostenibilidad industrial.

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