Lluvias constantes ayudarán a recargar mantos acuíferos de Saltillo; renovarán tuberías obsoletas

El alcalde Javier Díaz González explicó que, según los reportes técnicos del organismo, las precipitaciones de intensidad moderada y prolongada son las que más favorecen la infiltración del agua hacia el subsuelo.

Las lluvias constantes registradas recientemente en Saltillo podrían generar un beneficio importante para la recarga de los mantos acuíferos, cuyos efectos comenzarían a reflejarse en los próximos cuatro o cinco meses, de acuerdo con estimaciones de Aguas de Saltillo (Agsal).

“El tema de las lluvias es que cuando es muy intensa no sirve mucho para la recarga, pero la lluvia de ayer que fue constante, no con mucha fuerza; esa sí ayuda. Te da la posibilidad de saber cuánto nos ayuda en el transcurso de 4 a 5 meses”, señaló.

El edil destacó que uno de los mayores beneficios se espera en la sierra de Zapalinamé, donde los mantos acuíferos han resentido el abatimiento derivado de la extracción y la escasez de agua registrada en años recientes.

“Algo importante es que la lluvia que nos ayuda a tratar de buscar en un futuro ir recargando mantos acuíferos, sobre todo en la parte de la sierra de Zapalinamé, porque como ustedes saben, se ha tenido un abatimiento bastante interesante”, indicó.

CAMBIO DE TUBERÍAS

De manera paralela, el Ayuntamiento y Agsal continúan con la renovación de la red de distribución en sectores del poniente y surponiente de la ciudad, principalmente en colonias como Saltillo 2000, donde se han detectado tuberías con severas obstrucciones por acumulación de sarro.

“Había tuberías totalmente tapadas con sarro. Una tubería de 8 pulgadas permitía que 2 pulgadas fuera lo que pudiera pasar. Eso no permitía que llegara con presión”, explicó Díaz González.

El alcalde informó que ya se sustituyen más de dos kilómetros de líneas de conducción en estas zonas, con el objetivo de mejorar la presión y garantizar un servicio más eficiente para las familias que habitan en los sectores más alejados de la red general.