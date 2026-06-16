Lluvias constantes ayudarán a recargar mantos acuíferos de Saltillo; renovarán tuberías obsoletas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Lluvias constantes ayudarán a recargar mantos acuíferos de Saltillo; renovarán tuberías obsoletas
    Aguas de Saltillo mantiene la sustitución de tuberías obstruidas por sarro en el poniente de la ciudad, mientras evalúa el impacto que tendrán las lluvias recientes en la recarga de los mantos acuíferos. ARCHIVO

Agsal prevé beneficios en la recarga de acuíferos en los próximos meses y avanza en la sustitución de líneas afectadas por sarro en el poniente de la ciudad

Las lluvias constantes registradas recientemente en Saltillo podrían generar un beneficio importante para la recarga de los mantos acuíferos, cuyos efectos comenzarían a reflejarse en los próximos cuatro o cinco meses, de acuerdo con estimaciones de Aguas de Saltillo (Agsal).

El alcalde Javier Díaz González explicó que, según los reportes técnicos del organismo, las precipitaciones de intensidad moderada y prolongada son las que más favorecen la infiltración del agua hacia el subsuelo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-prepara-para-recibir-la-expo-clasicos-2026-con-mas-de-700-vehiculos-en-exhibicion-DE21432661

“El tema de las lluvias es que cuando es muy intensa no sirve mucho para la recarga, pero la lluvia de ayer que fue constante, no con mucha fuerza; esa sí ayuda. Te da la posibilidad de saber cuánto nos ayuda en el transcurso de 4 a 5 meses”, señaló.

El edil destacó que uno de los mayores beneficios se espera en la sierra de Zapalinamé, donde los mantos acuíferos han resentido el abatimiento derivado de la extracción y la escasez de agua registrada en años recientes.

“Algo importante es que la lluvia que nos ayuda a tratar de buscar en un futuro ir recargando mantos acuíferos, sobre todo en la parte de la sierra de Zapalinamé, porque como ustedes saben, se ha tenido un abatimiento bastante interesante”, indicó.

CAMBIO DE TUBERÍAS

De manera paralela, el Ayuntamiento y Agsal continúan con la renovación de la red de distribución en sectores del poniente y surponiente de la ciudad, principalmente en colonias como Saltillo 2000, donde se han detectado tuberías con severas obstrucciones por acumulación de sarro.

“Había tuberías totalmente tapadas con sarro. Una tubería de 8 pulgadas permitía que 2 pulgadas fuera lo que pudiera pasar. Eso no permitía que llegara con presión”, explicó Díaz González.

El alcalde informó que ya se sustituyen más de dos kilómetros de líneas de conducción en estas zonas, con el objetivo de mejorar la presión y garantizar un servicio más eficiente para las familias que habitan en los sectores más alejados de la red general.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Servicios Públicos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AGUAS DE SALTILLO
ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solución pacífica

Solución pacífica
true

‘Te vamos a matar’, la amenaza a Gárate

true

POLITICÓN: Morena sí le ganó al PRI... en el voto penitenciario
Luego de varias horas de incertidumbre para sus familiares, la menor fue localizada en buen estado de salud y entregada a las autoridades correspondientes para su posterior reintegración con su familia.

Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Saltillo
Organizadores estiman que la realización del evento generará una derrama económica de entre 15 y 20 millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y comercial de la región.

Saltillo se prepara para recibir la Expo Clásicos 2026 con más de 700 vehículos en exhibición
Jesús Talamantes celebra su victoria que le otorgó el oro en la división de 90 kg Élite.

Coahuila suma tres oros y un bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2026
Donald Trump anunció que el acuerdo abriría el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el suministro energético mundial.

Trump disipa la guerra que él mismo inició sin cumplir todos sus objetivos
Trabajadores en el lugar de un ataque aéreo israelí en Beirut, Líbano. El ataque generó más dudas sobre la firma del acuerdo de alto el fuego prometido.

El descontento en torno al acuerdo marco entre EU e Irán crece en Israel