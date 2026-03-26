Saltillo: incendio arrasa con fábrica de ixtle en la Nueva Tlaxcala

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Saltillo: incendio arrasa con fábrica de ixtle en la Nueva Tlaxcala
    La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Autoridades no descartan que el incendio haya sido provocado, debido a antecedentes de siniestros similares en el mismo inmueble

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada de este jueves provocó momentos de tensión entre habitantes de la colonia Nueva Tlaxcala en Saltillo, luego de que una fábrica de ixtle fuera consumida por las llamas.

Fue cerca de las 04:00 horas cuando vecinos detectaron un penetrante olor a humo, además de notar cómo una espesa nube comenzaba a ingresar a sus viviendas. Al salir a la calle, confirmaron que el fuego provenía de un inmueble ubicado en la intersección de Estafeta y Cedros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-atropellado-tras-presuntamente-atravesarse-al-paso-de-un-transporte-de-personal-en-saltillo-BH19698768
$!Unidades cisterna y pipas apoyaron en las labores para controlar el fuego.
Unidades cisterna y pipas apoyaron en las labores para controlar el fuego. MARTÍN ROJAS

De inmediato, los testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ya que las llamas se intensificaron rápidamente debido al material almacenado en el lugar, lo que permitió que el incendio se extendiera en cuestión de minutos.

La magnitud del fuego fue tal que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, causando preocupación entre los residentes del sector.

$!Bomberos de Saltillo trabajaron por varias horas para sofocar las llamas.
Bomberos de Saltillo trabajaron por varias horas para sofocar las llamas. MARTÍN ROJAS

Bomberos de Saltillo acudieron al sitio para controlar la situación y, al verse rebasados por la intensidad del siniestro, pidieron refuerzos; arribaron más unidades cisterna y una pipa para apoyar en las maniobras.

Como parte de las medidas de seguridad, se recomendó a los habitantes mantenerse en resguardo y cubrirse las vías respiratorias para evitar afectaciones por el humo.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas cercanas.

$!Vecinos reportaron el siniestro tras percibir humo dentro de sus viviendas.
Vecinos reportaron el siniestro tras percibir humo dentro de sus viviendas. MARTÍN ROJAS

Las causas del siniestro aún no han sido confirmadas; sin embargo, las autoridades no descartan que pudiera tratarse de un hecho intencional, ya que el lugar había sido afectado anteriormente en circunstancias similares.

Será tras las labores de enfriamiento y los peritajes correspondientes cuando se determine el origen del incendio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Balance disparejo

Balance disparejo
true

Ni Peña se atrevió a tanto como AMLO y Sheinbaum
true

POLITICÓN: Violencia de género: UAdeC, del discurso de ‘cero tolerancia’ a la impunidad institucional
“La presencia policial en el lugar donde ocurrió el apuñalamiento en Tokio!, informó la agencia de noticias internacional AP.

Hombre mata a una mujer en tienda Pokémon de Tokio con cuchillo y se suicida
La UAdeC inauguró “La Casa de los Lobos” en la Unidad Deportiva Universitaria de Saltillo, nuevo gimnasio de pesas para fortalecer al programa de futbol americano.

Lobos UAdeC: Nuevo gimnasio de pesas en Saltillo impulsa el futbol americano universitario
Una botella de agua de plástico de un solo uso en Nueva York, 17 de julio de 2025. Un nuevo documental de Netflix explora si eliminar el plástico puede mejorar nuestra salud. Pero dista mucho de ser un experimento perfecto.

¿Qué tanto puedes ‘desintoxicarte’ del plástico?
Una residente de Seúl adopta el transporte sostenible en respuesta al llamado nacional de ahorro de energía; el país busca reducir el consumo en medio de preocupaciones sobre el suministro de petróleo y gas por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Corea del Sur pide duchas más cortas ante crisis energética por la guerra con Irán
Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM.

CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe