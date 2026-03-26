Saltillo: incendio arrasa con fábrica de ixtle en la Nueva Tlaxcala

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada de este jueves provocó momentos de tensión entre habitantes de la colonia Nueva Tlaxcala en Saltillo, luego de que una fábrica de ixtle fuera consumida por las llamas. Fue cerca de las 04:00 horas cuando vecinos detectaron un penetrante olor a humo, además de notar cómo una espesa nube comenzaba a ingresar a sus viviendas. Al salir a la calle, confirmaron que el fuego provenía de un inmueble ubicado en la intersección de Estafeta y Cedros.

De inmediato, los testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ya que las llamas se intensificaron rápidamente debido al material almacenado en el lugar, lo que permitió que el incendio se extendiera en cuestión de minutos. La magnitud del fuego fue tal que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, causando preocupación entre los residentes del sector.

Bomberos de Saltillo acudieron al sitio para controlar la situación y, al verse rebasados por la intensidad del siniestro, pidieron refuerzos; arribaron más unidades cisterna y una pipa para apoyar en las maniobras. Como parte de las medidas de seguridad, se recomendó a los habitantes mantenerse en resguardo y cubrirse las vías respiratorias para evitar afectaciones por el humo. A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas cercanas.

Las causas del siniestro aún no han sido confirmadas; sin embargo, las autoridades no descartan que pudiera tratarse de un hecho intencional, ya que el lugar había sido afectado anteriormente en circunstancias similares. Será tras las labores de enfriamiento y los peritajes correspondientes cuando se determine el origen del incendio.