Saltillo: Incendio provoca derrumbe parcial de vivienda en Misión Cerritos

Una persona resultó lesionada y dos más fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja, tras registrarse un incendio que provocó el derrumbe parcial de una vivienda ubicada en el cruce de Misión San Agustín y María Dolores García Zendejo, en la colonia Misión Cerritos.

El siniestro fue reportado alrededor de las 07:20 horas, lo que generó la movilización inmediata de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes arribaron al sitio en cuestión de minutos.

De manera preliminar se informó que el incendio se originó en un cuarto de la vivienda, el cual fue consumido por las llamas, además de que se reportaban personas lesionadas. Al arribar los cuerpos de emergencia, se confirmó que solo una persona presentaba golpes diversos e intoxicación por humo.

El lesionado fue identificado como Jorge Arellano, de 46 años de edad, quien se encontraba en la planta alta cuando inició el fuego, presuntamente a causa de un cortocircuito. Debido al siniestro, parte del techo colapsó sobre él, por lo que fue atendido en el lugar por los socorristas.