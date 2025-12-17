Saltillo: Incendio provoca derrumbe parcial de vivienda en Misión Cerritos

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    Saltillo: Incendio provoca derrumbe parcial de vivienda en Misión Cerritos
    El incendio presuntamente fue causado por un cortocircuito. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Bomberos lograron apagar las llamas y descartaron riesgos para viviendas vecinas.

Una persona resultó lesionada y dos más fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja, tras registrarse un incendio que provocó el derrumbe parcial de una vivienda ubicada en el cruce de Misión San Agustín y María Dolores García Zendejo, en la colonia Misión Cerritos.

El siniestro fue reportado alrededor de las 07:20 horas, lo que generó la movilización inmediata de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes arribaron al sitio en cuestión de minutos.

De manera preliminar se informó que el incendio se originó en un cuarto de la vivienda, el cual fue consumido por las llamas, además de que se reportaban personas lesionadas. Al arribar los cuerpos de emergencia, se confirmó que solo una persona presentaba golpes diversos e intoxicación por humo.

El lesionado fue identificado como Jorge Arellano, de 46 años de edad, quien se encontraba en la planta alta cuando inició el fuego, presuntamente a causa de un cortocircuito. Debido al siniestro, parte del techo colapsó sobre él, por lo que fue atendido en el lugar por los socorristas.

Dos ambulancias de la Cruz Roja, respondieron al llamado
Dos ambulancias de la Cruz Roja, respondieron al llamado FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los bomberos lograron sofocar por completo el fuego y eliminar cualquier riesgo que pudiera representar un peligro tanto para la vivienda afectada como para los domicilios aledaños.

Paramédicos atendieron al hombre a bordo de la ambulancia, donde se le diagnosticó una leve intoxicación por humo. Tras la valoración de sus signos vitales, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, decisión que el propio lesionado aceptó.

  El siniestro ocurrió en el cruce de Misión San Agustín y María Dolores García Zendejo.
    El siniestro ocurrió en el cruce de Misión San Agustín y María Dolores García Zendejo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ
  Una persona resultó lesionada y dos más fueron valoradas por paramédicos.
    Una persona resultó lesionada y dos más fueron valoradas por paramédicos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, una vecina y su hija fueron atendidas por presentar crisis nerviosa y una ligera intoxicación, recibiendo únicamente recomendaciones médicas.

Vecinos del sector señalaron que en el domicilio afectado habitan varias personas, entre ellas jóvenes que presuntamente consumen sustancias tóxicas, por lo que solicitaron a las autoridades mayor vigilancia y apoyo para reforzar la seguridad en la zona.

