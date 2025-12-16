Sorprenden a mujer vendiendo droga, en Saltillo

Una mujer fue asegurada por el Grupo de Reacción Sureste (GRS) tras encontrarle en su poder pequeñas bolsas de marihuana presuntamente destinadas para su venta.

Se trata de Rebeca Ivonne N., de 35 años de edad, quien fue detenida en las calles Francisco Montes de Oca y Quinta, en la colonia Buitres. De acuerdo con los oficiales preventivos, la detención se realizó tras una denuncia anónima en la que se señalaba que una mujer se dedicaba a la venta de narcóticos en la zona.

Los agentes sorprendieron a la sospechosa portando una bolsa negra sobre el pecho. Tras realizarle una revisión, le localizaron cinco pequeñas dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana. Posteriormente, se procedió a su detención y traslado a la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La ahora acusada será puesta a disposición de un juez en materia de narcomenudeo, quien determinará su situación legal.