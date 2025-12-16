Sorprenden a mujer vendiendo droga, en Saltillo

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    Sorprenden a mujer vendiendo droga, en Saltillo
    La detención fue realizada por miembros del Grupo de Reacción Sureste.

Fue denunciada de manera anónima por venta de sustancias prohibidas

Una mujer fue asegurada por el Grupo de Reacción Sureste (GRS) tras encontrarle en su poder pequeñas bolsas de marihuana presuntamente destinadas para su venta.

Se trata de Rebeca Ivonne N., de 35 años de edad, quien fue detenida en las calles Francisco Montes de Oca y Quinta, en la colonia Buitres. De acuerdo con los oficiales preventivos, la detención se realizó tras una denuncia anónima en la que se señalaba que una mujer se dedicaba a la venta de narcóticos en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Juez niega libertad a dos presuntos homicidas, en Saltillo

Los agentes sorprendieron a la sospechosa portando una bolsa negra sobre el pecho. Tras realizarle una revisión, le localizaron cinco pequeñas dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana. Posteriormente, se procedió a su detención y traslado a la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La ahora acusada será puesta a disposición de un juez en materia de narcomenudeo, quien determinará su situación legal.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Personal de Protección Civil realiza recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad.

Operativo Pirotecnia se mantiene activo en Torreón con apoyo de la Sedena
La protección al medio ambiente se privilegia en esta Ley de Ingresos de Saltillo para el próximo año.

Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente
Autotanque con capacidad aproximada de 20 mil litros de combustible fue asegurado durante un operativo en la carretera Monterrey–Saltillo.

Aseguran autotanque con 20 mil litros de combustible en la Monterrey-Saltillo
El enfoque del programa es preventivo, restaurativo y respetuoso de los derechos humanos

Saltillo impulsa justicia cívica con enfoque restaurativo y social
Chile: El péndulo político

Chile: El péndulo político
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego