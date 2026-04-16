Saltillo: Inician rehabilitación de plaza en Colinas del Sur con apoyo de HEB

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Saltillo: Inician rehabilitación de plaza en Colinas del Sur con apoyo de HEB
    Funcionarios y representantes dieron arranque formal a los trabajos de rehabilitación. CORTESÍA

Proyecto fue propuesto por vecinos a través de Participa Saltillo e incluirá mejoras en áreas deportivas y de convivencia

La rehabilitación integral de la plaza ubicada en la colonia Ampliación Colinas del Sur en Saltillo, inició como parte de un proyecto propuesto y votado por vecinos mediante el programa Participa Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González informó que la obra contará con una aportación de 600 mil pesos por parte de la empresa HEB y se integrará al esquema “Activa tu Parque”, que contempla también la realización de actividades culturales y deportivas en el espacio.

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De acuerdo con el proyecto, los trabajos incluyen la rehabilitación del foro existente, instalación de juegos infantiles y la adecuación de la cancha para futbol con pasto sintético y nuevas porterías.

También se contempla la colocación de malla ciclónica, construcción de gradas y bancas de concreto, así como la instalación de mesas de ajedrez y ping-pong.

A esto se suman labores de mejora en banquetas y rampas de acceso, aplicación de pintura, limpieza general, reforestación y poda de arbolado.

El director de Fomento Económico, Enrique Garza Naranjo, destacó la participación de la iniciativa privada en este tipo de proyectos, al señalar que contribuyen a mejorar los espacios públicos en la ciudad.

Por su parte, el alcalde señaló que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia para fortalecer el uso de espacios públicos. “Fortalecer los espacios públicos es fortalecer la convivencia”, comentó.

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En el mismo sentido, recordó que a través del programa “Activa tu Parque” se han rehabilitado 10 plazas públicas, con una inversión total de 35 millones de pesos.

Durante el evento, vecinos del sector señalaron la importancia de contar con un espacio en mejores condiciones para la convivencia comunitaria.

La obra forma parte de los proyectos impulsados en distintos sectores de la ciudad mediante esquemas de participación ciudadana y colaboración con empresas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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