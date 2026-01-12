Saltillo instala centros de acopio para pinos naturales de Navidad

Con el objetivo de garantizar una disposición final adecuada y ambientalmente responsable de los pinos naturales de Navidad, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que se habilitarán 25 centros de acopio en distintos puntos de la ciudad.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, explicó que el acopio correcto de los pinos evita que estos residuos orgánicos terminen en tiraderos clandestinos, arroyos urbanos o rellenos sanitarios, donde pueden provocar obstrucciones, proliferación de plagas y emisiones innecesarias.

“En cambio, al ser recolectados de manera ordenada, los pinos pueden ser triturados y aprovechados como composta, acolchado vegetal o material de cobertura para áreas verdes, contribuyendo a la economía circular y al cuidado del entorno”, señaló el funcionario.

Detalló que los centros de acopio estarán ubicados en espacios públicos como el Biblioparque Norte, Vivero Municipal, Dirección de Ecología, Biblioparque Sur, Estación de Bomberos en Morelos, Paseo de la Reforma, Plaza del Compositor, Gran Plaza, Alameda Zaragoza, Parque Venustiano Carranza, Parque Urdiñola, Plaza Mirador y la oficina de la Policía Ambiental.